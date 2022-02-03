Bilim insanları açıkladı: Aşı karşıtlığının nedeni çocukluk çağında yaşanan travmalar olabilir

Çalışmanın yazarları, “Bulgularımız, bu tür bireylerin halk sağlığı kontrol önlemlerine uyum konusunda daha fazla zorluk yaşayabileceğini ve sonuç olarak ek desteğe ihtiyaç duyabileceğini göstermektedir. Bu sadece mevcut pandemi için değil, gelecekte ortaya çıkacak diğer halk sağlığı acil durumları için de önemliii Sağlık sistemlerine olan güvenlerini nasıl artıracaklarının daha iyi anlaşılması ve sağlık rehberliğine uyumu acilen gereklidir” değerlendirmesinde bulundu.