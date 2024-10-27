Bilim insanları açıkladı: Beyin, günü kitap gibi bölümlere ayırıyor

Bugüne dek yapılan çalışmalarda, beynin her bölümün nerede başlayıp nerede biteceğine tam olarak nasıl karar verdiği net değildi. Yeni araştırma, kişi için neyin önemli olduğuna ve önceliklerinin neler olduğuna dayanan kişiselleştirilmiş süreci gösteriyor.

Columbia Üniversitesi Psikoloji bölümünden Doçent Christopher Baldassano, "Günün yeni bir bölümüne başladığımızda beyin aktivitesindeki ani değişimlerin yalnızca dünyadaki ani değişimlerden kaynaklandığı teorisine meydan okumak istedik. Beyin, yaşam deneyimlerimizi aktif olarak bizim için anlamlı olan parçalara ayırıyor" dedi.