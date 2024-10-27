Bilim insanları açıkladı: Beyin, günü kitap gibi bölümlere ayırıyor
ABD'de yapılan yeni bir araştırma, insan beyninin 24 saati farklı bölümlere ayırarak deneyimleri anlamlandırdığını ortaya koydu.
ABD'deki Columbia Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı çalışma, insan beyninin 24 saati kitap gibi bölümlere ayırdığını ortaya koydu.
Bir yerden bir yere veya bir faaliyetten başka bir faaliyete geçerken yeni bölümlerin beyin faaliyetlerinde gözle görülür bir değişiklikle işaretlendiğini doğruluyor. Bölümlere ayırma, beynin devam eden yaşam akışını anlamlandırmasına açıkça yardımcı oluyor.