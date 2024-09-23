Bilim insanları açıkladı: Diyabetin erken belirtisi çocukken ortaya çıkıyormuş

Çalışmanın yazarlarından King's College London'dan Dr. Cristina Legido-Quigley, bu çalışmanın hastalığın erken uyarı sinyalini verebileceğini ifade ederek erken teşhis sonucunda diyabet gibi metabolik hastalıkların önlenebileceğini söyledi.



Kan şekerinin yüksek olması, kalp krizi ve felce neden olabilir. Aynı zamanda böbrek hastalığı, göz arkasında kanama ve uzuvlarda his kaybı gibi pek çok sorunlara yol açabilir.