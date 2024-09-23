Bilim insanları açıkladı: Diyabetin erken belirtisi çocukken ortaya çıkıyormuş
Diyabet en sık görülen hastalıkların başında geliyor. Kan şekeri hastalığı olarak da bilinen diyabet, her yaşta görülebilir. Diyabetler ilgili yürütülen çalışmalarda bilim insanları, Bilim insanları, çocukluk döneminde yapılacak olan bir kan testi ile kişinin genç ve yetişkinlik döneminde diyabet ve kalp hastalıklarının meydana gelme ihtimalinin ortaya çıkabileceğini söylüyor.
Danimarkalı Bilim insanları, diyabet üzerinde yaptıkları çalışmalarda erken yaşta sağlık kontrollerinin yapılması, obezite ile bağlantılı olan hastalıklara yakalanma riski yüksek olan çocukların tespit edilip hızlı bir şekilde tedavi olabileceklerini ortaya koydu.