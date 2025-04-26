Bilim insanları açıkladı: Erken demansa neden olan alışkanlık

Hollanda’daki Maastricht Üniversitesi'nden nörobilimci Stevie Hendriks çalışmaya ilişkin, "Sebebin genellikle genetik olduğu varsayılıyor fakat birçok kişi için sebebin tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Bu nedenle bu çalışmada diğer risk faktörlerini de araştırmak istedik" açıklamasında bulundu.





