Bilim insanları açıkladı: Fazladan 46 dakika her şeyi değiştiriyor

Teksas'taki Baylor Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir araştırma, her gece belirli bir dakika fazladan uyumanın katılımcıların genel refahına, sosyalliklerine, minnettarlık duygularına, dayanıklılıklarına ve pozitif psikolojide hayatlarında doyum bulmak anlamına gelen "gelişmelerine" olumlu katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Araştırma, uyku süresindeki artışın, olumlu psikoloji çıktıları üzerindeki etkilerini inceleyerek, uyku ve zihinsel iyilik hali arasındaki ilişkiyi gözlemledi.

Bilim insanları açıkladı: Fazladan 46 dakika her şeyi değiştiriyor - 1

Araştırmalar, iyi uyku alışkanlıklarının pek çok olumlu faydasını ortaya koymuştur. Şimdi, Baylor Üniversitesi'nden yeni bir araştırma, gece başına sadece 46 ekstra dakika uyumanın, bir kişinin şükran, gelişim, direnç ve toplumsal davranışlar üzerinde olumlu etkiler yaratacak şekilde genel iyilik halini iyileştirdiğini gösteriyor. "Deneysel Uyku Kısıtlaması ve Uyku Uzatımının Şükran, Gelişme ve Toplumsal Davranışlar Üzerindeki Etkisi" başlıklı bu çalışma, Journal of Positive Psychology dergisinde yayımlandı.

SAĞLIK HABERLERİ

Bilim insanları açıkladı: Fazladan 46 dakika her şeyi değiştiriyor - 2

Önceki uyku araştırmaları, uyku eksikliğinin olumsuz etkilerine odaklanmıştı. Ancak bu çalışma, uykuya olumlu bir psikoloji çerçevesinden yaklaşarak, uykunun yalnızca olumsuz sonuçlardan kaçınmak yerine nasıl aktif bir şekilde iyilik halini artırabileceğini incelemiştir. Şükran, direnç ve gelişim, genellikle iyi uykuya katkıda bulunan kişilik özellikleri olarak görülür, ancak Do'nun araştırması, bunun tersine, uykuya artışın bu olumlu durumları artırıp artırmayacağını araştırmıştır.

Bilim insanları açıkladı: Fazladan 46 dakika her şeyi değiştiriyor - 3

BULGULAR

Araştırma, 90 genç yetişkini, bir iş haftasında, geç yatma, erken yatma veya normal uyuma olarak rastgele gruplara ayırarak, iyilik halini artırıp artırmadığını görmek amacıyla uyku süresindeki değişikliklerin etkilerini inceledi. Araştırma, katılımcıların şükran, direnç, gelişme ve yaşam tatmini gibi hislerdeki değişiklikleri ve günlük şükran ifadelerini ölçtü.

Bilim insanları açıkladı: Fazladan 46 dakika her şeyi değiştiriyor - 4

Bulgular, uyku süresini uzatan katılımcıların direnç, şükran ve genel gelişimde belirgin iyileşmeler gösterdiğini ortaya koydu. "Gece başına ortalama 46 dakika daha fazla uyuyanlar, daha fazla direnç, şükran, yaşam tatmini ve yaşam amacı hissi yaşadılar," diyen Baylor Üniversitesi Uyku Sinirbilim ve Bilişsel Laboratuvarı'nın direktörü olan psikoloji ve sinirbilim doçenti Michael K. Scullin "Uyku süresi kısıtlanan katılımcılar ise aynı duygularda azalmalar yaşadılar" ifadelerini kullandı.

Bilim insanları açıkladı: Fazladan 46 dakika her şeyi değiştiriyor - 5

Katılımcıların ruh hali uyku manipülasyonlarından etkilenmiş olsa da, direnç, şükran ve gelişmedeki iyileşmelerin tam olarak ruh hali değişiklikleriyle açıklanmadığı bulundu. Bu da, daha fazla uyku almanın, sadece mevcut ruh halinden daha fazlasını, genel iyilik hali üzerinde olumlu etkiler yarattığını gösteriyor.

Bilim insanları açıkladı: Fazladan 46 dakika her şeyi değiştiriyor - 6

UYKU VE TOPLUMSAL DAVRANIŞLAR

Araştırma, uyku sağlığının sadece bireysel iyilik hali için değil, aynı zamanda daha geniş toplumsal faydalar için de önemli olduğunu vurguladı. Araştırmacılar, uykunun toplumsal davranışları etkilediğini ve iyi dinlenmiş bireylerin daha fazla şükran ifade ettiklerini ve daha olumlu bir sosyal bakış açısına sahip olduklarını buldular.

Bilim insanları açıkladı: Fazladan 46 dakika her şeyi değiştiriyor - 7

Bu etkiler çok belirgin olmasa da, uyku sürelerindeki bu tür küçük değişikliklerin toplum davranışları üzerinde daha geniş etkileri olabileceği düşünülebilir.

Bulgular, uykunun iyilik halini artırmadaki önemini vurguluyor ve gelecekteki araştırmalar ve müdahaleler için potansiyel hedefler sunuyor.

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