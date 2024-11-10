Bilim insanları açıkladı: Fazladan 46 dakika her şeyi değiştiriyor

UYKU VE TOPLUMSAL DAVRANIŞLAR

Araştırma, uyku sağlığının sadece bireysel iyilik hali için değil, aynı zamanda daha geniş toplumsal faydalar için de önemli olduğunu vurguladı. Araştırmacılar, uykunun toplumsal davranışları etkilediğini ve iyi dinlenmiş bireylerin daha fazla şükran ifade ettiklerini ve daha olumlu bir sosyal bakış açısına sahip olduklarını buldular.