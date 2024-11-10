Bilim insanları açıkladı: Fazladan 46 dakika her şeyi değiştiriyor
Teksas'taki Baylor Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir araştırma, her gece belirli bir dakika fazladan uyumanın katılımcıların genel refahına, sosyalliklerine, minnettarlık duygularına, dayanıklılıklarına ve pozitif psikolojide hayatlarında doyum bulmak anlamına gelen "gelişmelerine" olumlu katkıda bulunduğunu ortaya koydu. Araştırma, uyku süresindeki artışın, olumlu psikoloji çıktıları üzerindeki etkilerini inceleyerek, uyku ve zihinsel iyilik hali arasındaki ilişkiyi gözlemledi.
Araştırmalar, iyi uyku alışkanlıklarının pek çok olumlu faydasını ortaya koymuştur. Şimdi, Baylor Üniversitesi'nden yeni bir araştırma, gece başına sadece 46 ekstra dakika uyumanın, bir kişinin şükran, gelişim, direnç ve toplumsal davranışlar üzerinde olumlu etkiler yaratacak şekilde genel iyilik halini iyileştirdiğini gösteriyor. "Deneysel Uyku Kısıtlaması ve Uyku Uzatımının Şükran, Gelişme ve Toplumsal Davranışlar Üzerindeki Etkisi" başlıklı bu çalışma, Journal of Positive Psychology dergisinde yayımlandı.