Bilim insanları açıkladı: Film izlerken ağlayanların erken ölüm riski daha fazla!
Yeni bir araştırma, film izlerken ağlayanların, sıradan durumları tehdit edici olarak yorumlayanların veya reddedilme korkusu taşıyan bireylerin erken ölüm riskinin yüksek olduğunu ortaya koydu. Bilim insanları, yalnızlığın ruh hali değişimleriyle birlikte sağlık üzerinde ciddi etkileri olduğunu belirtti.
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Bilim insanları yaptıkları yeni araştırmada, film izlerken ağlayanların, sıradan durumları tehdit edici olarak yorumlayanların veya reddedilme korkusu taşıyan nevrotik bireylerin erken ölüm riskinin yüzde 10 daha yüksek olduğunu ortaya koydu.