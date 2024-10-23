Bilim insanları açıkladı: Film izlerken ağlayanların erken ölüm riski daha fazla!

NEVROTİKLİK NEDİR?

Nevrotiklik, korku, üzüntü ve sinirlilik gibi olumsuz duygularla ilişkilidir ve yalnızlık, kaygı, sinirlilik gibi çeşitli bileşenlerden oluşur. Bilim insanları, yalnızlığın erken ölümün en güçlü belirleyicisi olduğunu ve bu duygunun kendine zarar verme ile çeşitli sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguladı.

Nevrotiklik bozukluğunun ruh hali değişimleri ve bıkkınlık hissi gibi diğer yönlerinin de daha yüksek ölüm riskiyle ilişkili olduğu görüldü.

Ekip, genel olarak bağlantının erkeklerde en güçlü olduğunu, özellikle 54 yaşın altındaki ve üniversite diploması olmayan kişilerde daha belirgin olduğunu buldu.