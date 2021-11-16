Bilim insanları açıkladı: Kahve içen insanlar günde fazladan bin adım atıyor

Haberler - ntv.com.tr 16.11.2021 - 11:06
California Üniversitesi San Francisco (UCSF) tarafından yapılan ve Amerikan Kalp Derneği'nin 2021 Bilimsel Oturumlarında sunulan yeni çalışma, gerçek zamanlı kahve tüketimi sonuçlarını araştıran ilk rastgele çalışma olarak kayıtlara geçti.
Araştırmanın baş yazarı Gregory Marcus, "Kahve dünyada en çok tüketilen içecektir, ancak sağlığa etkileri belirsizliğini koruyor. Uzun vadeli gözlemsel çalışmaların çoğu kahve içmenin birçok potansiyel faydasını öne sürse de, araştırmamız kahve tüketiminin gerçek zamanlı, fizyolojik sonuçlarını araştıran ilk çalışmadır” dedi.
Dr. Marcus ve meslektaşları, çalışmalarına 100 yetişkin gönüllüyü dahil etti ve hepsini iki hafta boyunca birçok sensör takarak izledi. Katılımcıların fiziksel aktiviteleri, kan şekerleri ve uyku düzenleri bileğe takılan EKG cihazları ile takip edildi.
Araştırmacılar ayrıca kafein metabolizmasını etkileyebilecek genetik varyantları değerlendirmek için katılımcıların DNA'larını içeren tükürük örnekleri aldı. Kahve tüketimi, EKG monitöründeki 'zaman düğmesi' ile gerçek zamanlı olarak kaydedildi.
Gönüllüler için her sabah ne kadar kahve tükettiklerini gösteren günlük anketler de vardı.
Araştırmacılar, kahve içmenin alt kalp odalarından kaynaklanan bir tür anormal kalp atışında yüzde 54'lük bir artışa yol açtığını keşfetti. Diğer taraftan, daha fazla kahve içmenin, daha az supraventriküler taşikardi, üst kalp odacıklarından kaynaklanan anormal derecede hızlı bir kalp ritmi ile ilişkili olduğunu buldular.
Çalışma, kahve tüketiminin sürekli olarak daha fazla fiziksel aktivite ve daha az uyku ile ilişkili olduğunu kanıtladı. Kahve içen gruptakiler, kahve içmeyen grupta oldukları günlere kıyasla günde bin adım daha fazla attı. Tüketilen her ek fincan kahve, günde yaklaşık ilaveten 600 adım ve gece başına 18 dakika daha az uyku ile ilişkilendirildi.
Dr. Marcus, “Kahve tüketiminin tetiklediği görünen daha fazla fiziksel aktivite, Tip 2 diyabet ve çeşitli kanser risklerinin azalması gibi sayısız sağlık yararına sahiptir ve daha uzun ömür ile ilişkilidir” dedi.
Öte yandan, azaltılmış uyku, çeşitli olumsuz psikiyatrik, nörolojik ve kardiyovasküler problemlere neden olabiliyor.
Dr. Marcus, “Üst kalp odacıklarından daha sık anormal kalp atışları atriyal fibrilasyon riskini etkiler ve alt odacıklardan veya ventriküllerden daha sık anormal kalp atışları kalp yetmezliği riskini artırır. Bu sonuçlar, kahve ve sağlık arasındaki karmaşık ilişkiyi vurgulamaktadır” değerlendirmesinde bulundu.
Bunların yanı sıra, daha hızlı kafein metabolizması ile bağlantılı genetik varyantları olanlar, daha fazla kahve tüketildiğinde ventriküllerde daha anormal kalp atışları gösterdi. Buna göre, genetiğine bağlı olarak bir birey kafeini ne kadar yavaş sindirisre, uyku süresinden o kadar az kaybediyor.
Dr. Marcus, kahvenin çalışma katılımcılarına rastgele atanması nedeniyle neden-sonuç çıkarımı yapılabileceğini kaydetti. Bu gözlemler, her çalışma katılımcısı için kahvenin tüketildiği ve tüketilmediği günlerin tekrar tekrar değerlendirilmesi sırasında yapıldı ve bireysel düzeydeki özelliklerdeki farklılıklarla ilgili endişeler ortadan kaldırıldı.