Bilim insanları açıkladı: Kahve içen insanlar günde fazladan bin adım atıyor

ABD'de yapılan yeni bir çalışma, kahve içmenin hem yararlı hem de zararlı sağlık etkilerini ortaya çıkardı. Bilim insanları, kahve içen insanların, içmeyenlere göre günde fazladan bin adım attığını keşfetti. Ayrıca, ilave her bir fincan kahvenin, günlük adım sayısını 600 artırdığı belirtildi. Ancak, araştırmacılar kahve içmenin uyku süresini azalttığını ve bunun çeşitli psikiyatrik, nörolojik ve kardiyovasküler hastalıklara neden olabileceği konusunda uyardı.

Haberler - ntv.com.tr 16.11.2021 - 11:06

Bilim insanları açıkladı: Kahve içen insanlar günde fazladan bin adım atıyor - 1

California Üniversitesi San Francisco (UCSF) tarafından yapılan ve Amerikan Kalp Derneği'nin 2021 Bilimsel Oturumlarında sunulan yeni çalışma, gerçek zamanlı kahve tüketimi sonuçlarını araştıran ilk rastgele çalışma olarak kayıtlara geçti.

Bilim insanları açıkladı: Kahve içen insanlar günde fazladan bin adım atıyor - 2

Araştırmanın baş yazarı Gregory Marcus, "Kahve dünyada en çok tüketilen içecektir, ancak sağlığa etkileri belirsizliğini koruyor. Uzun vadeli gözlemsel çalışmaların çoğu kahve içmenin birçok potansiyel faydasını öne sürse de, araştırmamız kahve tüketiminin gerçek zamanlı, fizyolojik sonuçlarını araştıran ilk çalışmadır” dedi.

Bilim insanları açıkladı: Kahve içen insanlar günde fazladan bin adım atıyor - 3

100 GÖNÜLLÜ İKİ HAFTA BOYUNCA İZLENDİ

Dr. Marcus ve meslektaşları, çalışmalarına 100 yetişkin gönüllüyü dahil etti ve hepsini iki hafta boyunca birçok sensör takarak izledi. Katılımcıların fiziksel aktiviteleri, kan şekerleri  ve uyku düzenleri bileğe takılan EKG cihazları ile takip edildi.

Bilim insanları açıkladı: Kahve içen insanlar günde fazladan bin adım atıyor - 4

Araştırmacılar ayrıca kafein metabolizmasını etkileyebilecek genetik varyantları değerlendirmek için katılımcıların DNA'larını içeren tükürük örnekleri aldı. Kahve tüketimi, EKG monitöründeki 'zaman düğmesi' ile gerçek zamanlı olarak kaydedildi. 

Gönüllüler için her sabah ne kadar kahve tükettiklerini gösteren günlük anketler de vardı.

Bilim insanları açıkladı: Kahve içen insanlar günde fazladan bin adım atıyor - 5

KAHVE İÇİNLERDE ANORMAL KALP ATIŞI YÜZDE 54 ARTTI

Araştırmacılar, kahve içmenin alt kalp odalarından kaynaklanan bir tür anormal kalp atışında yüzde 54'lük bir artışa yol açtığını keşfetti. Diğer taraftan, daha fazla kahve içmenin, daha az supraventriküler taşikardi, üst kalp odacıklarından kaynaklanan anormal derecede hızlı bir kalp ritmi ile ilişkili olduğunu buldular.

Bilim insanları açıkladı: Kahve içen insanlar günde fazladan bin adım atıyor - 6

HER EK FİNCAN KAHVE, FAZLADAN 600 ADIMA EŞİT

Çalışma, kahve tüketiminin sürekli olarak daha fazla fiziksel aktivite ve daha az uyku ile ilişkili olduğunu kanıtladı. Kahve içen gruptakiler, kahve içmeyen grupta oldukları günlere kıyasla günde bin adım daha fazla attı. Tüketilen her ek fincan kahve, günde yaklaşık ilaveten 600 adım ve gece başına 18 dakika daha az uyku ile ilişkilendirildi.

Bilim insanları açıkladı: Kahve içen insanlar günde fazladan bin adım atıyor - 7

DAHA FAZLA FİZİKSEL AKTİVETE DAHA UZUN ÖMÜR İLE İLİŞKİLİ

Dr. Marcus, “Kahve tüketiminin tetiklediği görünen daha fazla fiziksel aktivite, Tip 2 diyabet ve çeşitli kanser risklerinin azalması gibi sayısız sağlık yararına sahiptir ve daha uzun ömür ile ilişkilidir” dedi.

Öte yandan, azaltılmış uyku, çeşitli olumsuz psikiyatrik, nörolojik ve kardiyovasküler problemlere neden olabiliyor. 

Bilim insanları açıkladı: Kahve içen insanlar günde fazladan bin adım atıyor - 8

UYKUSUZLUĞA DİKKAT

Dr. Marcus, “Üst kalp odacıklarından daha sık anormal kalp atışları atriyal fibrilasyon riskini etkiler ve alt odacıklardan veya ventriküllerden daha sık anormal kalp atışları kalp yetmezliği riskini artırır. Bu sonuçlar, kahve ve sağlık arasındaki karmaşık ilişkiyi vurgulamaktadır” değerlendirmesinde bulundu.

Bilim insanları açıkladı: Kahve içen insanlar günde fazladan bin adım atıyor - 9

Bunların yanı sıra, daha hızlı kafein metabolizması ile bağlantılı genetik varyantları olanlar, daha fazla kahve tüketildiğinde ventriküllerde daha anormal kalp atışları gösterdi. Buna göre, genetiğine bağlı olarak bir birey kafeini ne kadar yavaş sindirisre, uyku süresinden o kadar az kaybediyor.

Bilim insanları açıkladı: Kahve içen insanlar günde fazladan bin adım atıyor - 10

Dr. Marcus, kahvenin çalışma katılımcılarına rastgele atanması nedeniyle neden-sonuç çıkarımı yapılabileceğini kaydetti. Bu gözlemler, her çalışma katılımcısı için kahvenin tüketildiği ve tüketilmediği günlerin tekrar tekrar değerlendirilmesi sırasında yapıldı ve bireysel düzeydeki özelliklerdeki farklılıklarla ilgili endişeler ortadan kaldırıldı.

SAĞLIK HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER