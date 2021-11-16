Bilim insanları açıkladı: Kahve içen insanlar günde fazladan bin adım atıyor

Bunların yanı sıra, daha hızlı kafein metabolizması ile bağlantılı genetik varyantları olanlar, daha fazla kahve tüketildiğinde ventriküllerde daha anormal kalp atışları gösterdi. Buna göre, genetiğine bağlı olarak bir birey kafeini ne kadar yavaş sindirisre, uyku süresinden o kadar az kaybediyor.