Bilim insanları açıkladı: Ölümcül virüsün sonu mu geliyor?

Hepatit C virüsü dünya genelinde milyonlarda insanı etkileyen ve ölüme neden olan bir virüs. Bilim insanları yaptıkları son araştırmalarda Hepatit C virüsünün hücreleri nasıl enfekte ettiğini ortaya çıkardı. Bilim insanlarının yaptığı bu önemli keşif, Hepatit C virüsüne karşı bir aşır geliştirilmesinin de önünü açabilir.

Bilim insanları açıkladı: Ölümcül virüsün sonu mu geliyor? - 1

Dünya genelinde 58 milyon kişide kronik iltihaba yol açan ve her yıl 300 bin kişinin ölümüne neden olan Hepatit C virüsüyle ilgili yapılan son çalışmalarda umut veren gelişmeler yaşandı.

SAĞLIK HABERLERİ

Bilim insanları açıkladı: Ölümcül virüsün sonu mu geliyor? - 2

Hepatit C virüsünün mevcut tedavileri virüsün yayılmasını durdurmakta yeterli olamıyor. Ancak bu virüsün yayılmasını önlemek için aşı geliştirme çalışmaları sürüyordu. Ancak virüsün hücreye nasıl girdiğinin tam olarak anlaşılamaması, bu süreçte büyük bir engel oluşturuyordu.

Bilim insanları açıkladı: Ölümcül virüsün sonu mu geliyor? - 3

Kopenhag Üniversitesi'nde disiplinler arası bir araştırma ekibi, bu sorunun çözümüne dair önemli bir ilerleme kaydetti.

Bilim insanları açıkladı: Ölümcül virüsün sonu mu geliyor? - 4

HEPATİT C VİRÜSÜNÜ HÜCRE GİRİŞ ANAHTARI BULUNDU

TRTHaber'de yer alan bilgilere göre; Kopenhag Üniversitesi’nden Doçent Dr. Jannick Prentø, "Hepatit C virüsünün yüzeyindeki hücrelere bağlanmasını sağlayan protein kompleksini ilk kez keşfettik. Bu, virüsün nasıl hücreye girdiğini anlamamızda önemli bir adım" dedi.

Bilim insanları açıkladı: Ölümcül virüsün sonu mu geliyor? - 5

Bu yeni bilgi, virüsün hücrelere girmesini engelleyecek bir aşı geliştirilmesine olanak tanıyabilir. Post-doktora araştırmacısı Elias Augestad, "Bu protein kompleksinin yapısını çözmemiz, virüsün hücreleri enfekte etmesini önleyecek aşı adayları tasarlamamıza imkan tanıyacak" diye ekledi.

Bilim insanları açıkladı: Ölümcül virüsün sonu mu geliyor? - 6

Hepatit C virüsünde, hücreye bağlanmayı sağlayan protein kompleksinin yapısı koronavirüsteki “diken proteini”ne benziyor. Ancak Hepatit C'de bu proteinlerin işlevi farklı olsa da, virüsün hücreye giriş mekanizması benzer şekilde çalışıyor.

Bu çalışma, Hepatit C virüsüne karşı aşı geliştirilmesi için önemli bir temel sunuyor.

Bilim insanları açıkladı: Ölümcül virüsün sonu mu geliyor? - 7

Bilim insanları, bu yeni keşifle bağışıklık sisteminin Hepatit C virüsünün yüzeyine bağlanacak antikorlar üretmesini sağlamayı ve böylece virüsü etkisiz hale getirmeyi amaçlıyor.

Bilim insanları açıkladı: Ölümcül virüsün sonu mu geliyor? - 8

Doç. Dr. Jannick Prentø, "Bu protein komplekslerini laboratuvar ortamında üretmek ve incelemek son derece zordu. Ancak bu zorluğu aşarak, virüsün yüzeyindeki protein yapısını anlamayı başardık" dedi.

Araştırma ekibi, virüsün bu kırılgan yapısını keşfetmenin, aşı geliştirme çalışmalarını hızlandıracağını belirtti.

Bilim insanları açıkladı: Ölümcül virüsün sonu mu geliyor? - 9

Kopenhag Üniversitesi Sağlık ve Tıp Bilimleri Fakültesi’ndeki iki bölümün iş birliği ile yürütülen bu çalışma, Nature dergisinde yayımlandı.

Araştırmayı başlatan Doç. Dr. Jannick Prentø ve Post-doktora araştırmacısı Elias Augestad, virüsün hücreye giriş mekanizmasını anlamak için yapısal protein uzmanları ile birlikte çalıştı.

Bu kapsamda Doç. Dr. Pontus Gourdon ve meslektaşı Kaituo Wang, virüsün yüzeyindeki proteinlerin yapısını çözmede kritik bir rol oynadı.

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