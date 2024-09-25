Bilim insanları açıkladı: Ölümcül virüsün sonu mu geliyor?
Hepatit C virüsü dünya genelinde milyonlarda insanı etkileyen ve ölüme neden olan bir virüs. Bilim insanları yaptıkları son araştırmalarda Hepatit C virüsünün hücreleri nasıl enfekte ettiğini ortaya çıkardı. Bilim insanlarının yaptığı bu önemli keşif, Hepatit C virüsüne karşı bir aşır geliştirilmesinin de önünü açabilir.
Dünya genelinde 58 milyon kişide kronik iltihaba yol açan ve her yıl 300 bin kişinin ölümüne neden olan Hepatit C virüsüyle ilgili yapılan son çalışmalarda umut veren gelişmeler yaşandı.