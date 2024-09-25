Bilim insanları açıkladı: Ölümcül virüsün sonu mu geliyor?

Kopenhag Üniversitesi Sağlık ve Tıp Bilimleri Fakültesi’ndeki iki bölümün iş birliği ile yürütülen bu çalışma, Nature dergisinde yayımlandı.



Araştırmayı başlatan Doç. Dr. Jannick Prentø ve Post-doktora araştırmacısı Elias Augestad, virüsün hücreye giriş mekanizmasını anlamak için yapısal protein uzmanları ile birlikte çalıştı.



Bu kapsamda Doç. Dr. Pontus Gourdon ve meslektaşı Kaituo Wang, virüsün yüzeyindeki proteinlerin yapısını çözmede kritik bir rol oynadı.