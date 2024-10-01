Bilim insanları açıkladı: Sabahları yapılan bu hata kanser riskini artırıyor
Sabahları güne başlamadan önce el, yüz ve diş temizliği yapmak sağlık için önemli. Bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, vücudunuzun belirli bir bölgesini temizlemediğinizde, özellikle iki tür kansere yakalanma riskinizin arttığını ortaya koydu.
Bilim insanlarının yaptığı bir araştırma sabahları yaptığınız bir şeyin kansere yakalanma riskinizi önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koydu. Yapılan araştırmada vücudunuzun belirli bir bölgesini temizlemediğinizde, özellikle iki tür kansere yakalanma riskiniz artabilir