Bilim insanları açıkladı: Sabahları yapılan bu hata kanser riskini artırıyor

Sabahları güne başlamadan önce el, yüz ve diş temizliği yapmak sağlık için önemli. Bilim insanlarının yaptığı bir araştırma, vücudunuzun belirli bir bölgesini temizlemediğinizde, özellikle iki tür kansere yakalanma riskinizin arttığını ortaya koydu.

Bilim insanları açıkladı: Sabahları yapılan bu hata kanser riskini artırıyor - 1

Bilim insanlarının yaptığı bir araştırma sabahları yaptığınız bir şeyin kansere yakalanma riskinizi önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koydu. Yapılan araştırmada vücudunuzun belirli bir bölgesini temizlemediğinizde, özellikle iki tür kansere yakalanma riskiniz artabilir

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Bilim insanları açıkladı: Sabahları yapılan bu hata kanser riskini artırıyor - 2

Bu nedenle ağız ve diş sağlığı temizliği çok önemli. Sabah uyandığınızda diş temizliğini aceleye getiriyor ya da dişlerinizi hiç fırçalamıyorsanız kansere yakalanmasanız bile, bu tek görev nedeniyle diyabet ve yüksek tansiyona yakalanma riskiniz hâlâ devam ediyor.

Bilim insanları açıkladı: Sabahları yapılan bu hata kanser riskini artırıyor - 3

AĞIZ VE DİŞLERDEKİ BAKTERİLERE DİKKAT

Baş ve boyun bölgesinde skuamöz hücreli karsinom gibi bir kanser türüyle karşılaşabilirsiniz.Bunun nedeni, kanserlerin ağzınızdaki ve diş eti hastalığına da neden olabilen bakterilerle bağlantılı olmasıdır.

New York Üniversitesi'nden (NYU) araştırmanın yazarı Profesör Richard Hayes, kanser riskini en aza indirmek için iyi bir ağız hijyenine sahip olmanın şart olduğunu açıkladı. Bu nedenle dişlerinizi fırçalarken acele etmemeniz sağlığınız için önemlid.

Bilim insanları açıkladı: Sabahları yapılan bu hata kanser riskini artırıyor - 4

Dişlerinizi fırçaladıktan sonra diş ipi kullanmak sadece periodontal hastalıkları önlemeye yardımcı olmakla kalmayıp aynı zamanda baş ve boyun kanserine karşı da koruma sağlayabilir.

Bilim insanları açıkladı: Sabahları yapılan bu hata kanser riskini artırıyor - 5

Baş ve boyun kanserinin belirtileri belirsizdir; bu da, ortaya çıktıklarında genellikle ileri evrelerde olma ve tedavisinin daha zor olma eğiliminde olduğu anlamına gelir.

Macmillan Kanser Destek Merkezi, baş ve boyun kanserlerinin onda dokuzunun ağız, burun ve boğazın iç yüzeyini kaplayan hücreler olan skuamöz hücrelerde başladığını açıkladı.

Bilim insanları açıkladı: Sabahları yapılan bu hata kanser riskini artırıyor - 6

JAMA Oncology dergisinde yayımlanan araştırmada, yaklaşık 160 bin kişinin beslenme alışkanlıkları, yaşam tarzları ve tıbbi geçmişleri incelendi . Bu kişilere ağız gargarası yaptırılıp tükürük örnekleri verildi. Daha sonra örnekler ve mikroplar test edildi ve 15 yıl sonra yapılan takipte 236 katılımcıya baş ve boyun skuamöz hücreli karsinomu teşhisi konuldu.

Daha sonra ağız mikrop DNA'ları kanser olmayan 458 katılımcınınkiyle karşılaştırıldığında, kansere yol açabilecek 13 farklı bakteri türü bulundu; bu da riskinizi yüzde 50 oranında artırıyor.

Bilim insanları açıkladı: Sabahları yapılan bu hata kanser riskini artırıyor - 7

Çalışmanın ortak yazarı şunları söyledi: "Bu hastalığa katkıda bulunabilecek temel bakterileri belirlediğimize göre, bundan sonra bunların bunu yapmasına izin veren mekanizmaları ve en iyi şekilde nasıl müdahale edebileceğimizi keşfetmeyi planlıyoruz."

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