Bilim insanları açıkladı: Sabahları yapılan bu hata kanser riskini artırıyor

AĞIZ VE DİŞLERDEKİ BAKTERİLERE DİKKAT

Baş ve boyun bölgesinde skuamöz hücreli karsinom gibi bir kanser türüyle karşılaşabilirsiniz.Bunun nedeni, kanserlerin ağzınızdaki ve diş eti hastalığına da neden olabilen bakterilerle bağlantılı olmasıdır.



New York Üniversitesi'nden (NYU) araştırmanın yazarı Profesör Richard Hayes, kanser riskini en aza indirmek için iyi bir ağız hijyenine sahip olmanın şart olduğunu açıkladı. Bu nedenle dişlerinizi fırçalarken acele etmemeniz sağlığınız için önemlid.