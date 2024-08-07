Bilim insanları açıkladı: Türk sofralarının vazgeçilmezi bu besin ömrü uzatıyor

Türk mutfağında sıklıkla kullanılan genellikle baharat olarak tüketilen acı biberle ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. İngiliz, Çin ve Amerikalı bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre düzenli olarak acı biber yiyen kişilerin ya da her gün acı biber tüketenlerin kanser, kalp ve solunum rahatsızlıklarına yakalanma riski yemeyenlere oranla daha az oluyor. Yani acı biber ölüm riskini azaltıyor.

Bilim insanları açıkladı: Türk sofralarının vazgeçilmezi bu besin ömrü uzatıyor - 1

Türk mutfağında yemeklerde genellikle toz baharat olarak kullanılan acı biber, faydalarıyla dikkay çekiyor. Türkiye'de daha çok Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde tüketilen acı biberle ilgili yapılan son araştırma duyan herkesi şaşıttı.

SAĞLIK HABERLERİ

Bilim insanları açıkladı: Türk sofralarının vazgeçilmezi bu besin ömrü uzatıyor - 2

Acı biberin, kötü kolesterolü azaltma, kemiklerin güçlendirme, kan dolaşımının hızlanması gibi birçok yararı bulunuyor.

ABD'li bisim insanlarının yaptığı araştırmada baharatlı besinler tüketmenin özellikle de acı biber tüketmenin ömrü uzattığı ortaya çıktı.

Bilim insanları açıkladı: Türk sofralarının vazgeçilmezi bu besin ömrü uzatıyor - 3

İngiliz, Çin ve Amerikalı bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre düzenli olarak acı biber yiyen kişilerin ya da her gün acı biber tüketenlerin  kanser, kalp ve solunum rahatsızlıklarına yakalanma riski yemeyenlere oranla daha az oluyor.  Yani acı biber ölüm riskini azaltıyor.

Bilim insanları açıkladı: Türk sofralarının vazgeçilmezi bu besin ömrü uzatıyor - 4

Oxford Üniversitesi, Çin Tıp Bilimleri Akademesi ve Harvard Halk Sağlığı Fakültesi (Harvard School of Public Health ) tarafından gerçekleştirilen bu araştırmada yaşları 30 ila 79 arasında değişen yaklaşık 500 bin Çinli’nin yeme alışkanlıkları ve sağlık durumları incelemeye alındı.

Bilim insanları açıkladı: Türk sofralarının vazgeçilmezi bu besin ömrü uzatıyor - 5

Bu kişilerin beslenme alışkanlıkları tam 7 yıl boyunca detaylıca incelendi.

Bilim insanları açıkladı: Türk sofralarının vazgeçilmezi bu besin ömrü uzatıyor - 6

Yapılan araştırma sonucunda Her gün veya düzenli olarak baharatlı özellikle de acılı yiyecekler tüketenlerin haftada bir kez baharatlı yiyecekler yiyenlere göre ölüm risklerinin yüzde 14 azaldığı belirlendi.

Bilim insanları açıkladı: Türk sofralarının vazgeçilmezi bu besin ömrü uzatıyor - 7

Acı biberin içerisinde bulunan kapsaisin maddesinin antioksidan özelliği bulunuyor. Kapsaisin ayrıca iltihap ve obeziteyi önlemede de etkili bir madde.

Bilim insanları açıkladı: Türk sofralarının vazgeçilmezi bu besin ömrü uzatıyor - 8

Kanser gibi ciddi rahatsızlıkalrın üzerinde de etkili olan kapaisin acı biberin içerisinde bol miktarda bulunuyor. Acı biberin kanıtlanmış faydasına gelin birlikte bakalım...

Bilim insanları açıkladı: Türk sofralarının vazgeçilmezi bu besin ömrü uzatıyor - 9

KALP SAĞLIĞINI KORUR

Acı biber, içerisindeki kapsaisin maddesi sayesinde kan dolaşımını hızlandırarak kalp sağlığını korur. Ayrıca, yüksek kolesterol seviyelerinin düşürülmesine de yardımcı olur.

Bilim insanları açıkladı: Türk sofralarının vazgeçilmezi bu besin ömrü uzatıyor - 10

ANİ ÖLÜM RİSKİNİ YÜZDE 14 AZALTIYOR

Her gün veya günaşırı, baharatlı özellikle de acılı yiyecekler tüketenlerin haftada bir kez baharatlı yiyecekler yiyenlere göre ölüm risklerinin yüzde 14 azaldığı belirlendi.

Bilim insanları açıkladı: Türk sofralarının vazgeçilmezi bu besin ömrü uzatıyor - 11

VÜCUDU HASTALIKLARA KARŞI KORUYOR

Acı biberin içerisinde yüksek miktarda C vitamini bulunuyor. Bu özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

Aynı zamanda içerdiği beta-karoten de vücutta antioksidan etkisi göstererek hücrelerin zarar görmesini engelliyor. Vücudu hastalıklara karşı koruyor.

Bilim insanları açıkladı: Türk sofralarının vazgeçilmezi bu besin ömrü uzatıyor - 12

SAĞLIKLI KİLO VERMEYE YARDIMCI

Acı biber, içerisindeki kapsaisin maddesi sayesinde metabolizmayı hızlandırır. Bu da vücudun daha hızlı yağ yakmasına yardımcı olur. Diyet listesine acı biber ekleyenler daha hızlı kilo verebilir. Yağ yakıcı özelliği sayesinde sağlıklı bir şekilde zayıflayabilirler.

Bilim insanları açıkladı: Türk sofralarının vazgeçilmezi bu besin ömrü uzatıyor - 13

AĞRI KESİCİ ETKİLİ

Acı biberin içerisindeki kapsaisin maddesi, ağrı kesici özelliklere sahiptir. Bu nedenle, romatizma, artrit gibi ağrılı hastalıklarda kullanımı önerilmektedir.

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