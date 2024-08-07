Bilim insanları açıkladı: Türk sofralarının vazgeçilmezi bu besin ömrü uzatıyor
Türk mutfağında sıklıkla kullanılan genellikle baharat olarak tüketilen acı biberle ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. İngiliz, Çin ve Amerikalı bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre düzenli olarak acı biber yiyen kişilerin ya da her gün acı biber tüketenlerin kanser, kalp ve solunum rahatsızlıklarına yakalanma riski yemeyenlere oranla daha az oluyor. Yani acı biber ölüm riskini azaltıyor.
Türk mutfağında yemeklerde genellikle toz baharat olarak kullanılan acı biber, faydalarıyla dikkay çekiyor. Türkiye'de daha çok Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde tüketilen acı biberle ilgili yapılan son araştırma duyan herkesi şaşıttı.