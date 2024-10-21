Bilim insanları açıkladı: Yalnızlık demans riskini artıyor!

DİYABET HASTALARINDA RİKS DAHA FAZLA

Çalışmada, yalnızlığın yalnızca sosyal ilişkilerle değil, aynı zamanda fiziksel aktivite, sigara ve alkol kullanımı gibi genetik ve yaşam tarzı faktörleriyle de ilişkili olduğu vurgulanıyor.

Nature Mental Health dergisinde yayınlanan araştırma, yalnızlığın, demans, Alzheimer hastalığı ve vasküler demans riskini artırdığını gösteriyor. Ayrıca, diyabet veya obezitesi olan yaşlı bireyler için bu riskin daha yüksek olduğu belirtiliyor.