Bilim insanları açıkladı: Yalnızlık demans riskini artıyor!
Yeni yapılan yeni bir araştırma, yalnızlığın orta yaş ve yaşlılık döneminde demans riskini yüzde 31 artırdığını ortaya koydu. 609 bin kişi üzerinde yapılan çalışma, yalnızlığın bilişsel gerileme ile de bağlantılı olduğunu ve bu riskin özellikle diyabet veya obezitesi olan yaşlı bireyler için daha yüksek olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, yalnızlığın demans üzerindeki etkilerini azaltmak için sosyal bağları güçlendirmenin önemine dikkat çekti.
YÜZDE 31 ARTIRIYOR
Dünya genelinde yaklaşık 600 bin kişi üzerinde yapılan çalışmaya göre, orta yaş ve yaşlılık dönemindeki yalnızlık, demans riskini yüzde 31 oranında artırıyor. Avrupa Birliği'nde (AB) yaklaşık 7.9 milyon kişiyi etkileyen demansın henüz bir tedavisi bulunmamakta.