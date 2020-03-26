Bilim insanları: Corona virüs aşısı uzun yıllar koruyabilir

Iowa Üniversitesi’nden Stanley Perlman ve Texarkana’daki Texas A&M Üniversitesi’nden Benjamin Neuman adlı iki virolog, Washington Post gazetesine virüsün nispeten kararlı göründüğünü söyledi. Perlman, “Virüs önemli ölçüde mutasyona uğramadı” dedi.



Virüsteki mutasyonları incelemek, bilim insanlarının virüsün bir bölgede ne kadar süre fark edilmemiş olabileceğini belirlemelerine yardımcı olabilir ve sosyal uzaklıklar gibi hangi önlemlerin alınacağı konusunda tavsiyede bulunabilir.

Uzmanlar, corona virüs için olabilecek en erken aşının 18 ay sonra çıkabileceğini belirtiyor. ABD, İngiltere ve diğer ülkelerde aşı denemeleri devam etmekle birlikte, aşı milyonlarca insana yapılmadan önce güvenli ve etkili olduğunu kanıtlamak için zamana ihtiyaç var.