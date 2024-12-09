Bilim insanları "dünyada ilk" diyerek duyurdu: Akciğer kanserini erken teşhis edecek
Bilim insanları akciğer kanserini erken evrelerinde tespit etmek için bir idrar testi geliştirdi Bu test akciğer kanserini erkenden teşhis edebilir. Bu yöntem, tarama testlerine göre daha basit bir alternatif sunuyor ve özellikle yüksek riskli kişiler için daha erken teşhis ve zamanında tedavi vaat ediyor.
Kanser dünya genelinde en sık görülen ve ölümncül olabilen hastalıklar arasında yer alıyor. Akciğer kanseri ise en sık görülen kanser türlerinden biri ve erken teşhis bu hastalığın tedavisi için büyük önem taşıyor. Akciğer Kanserinin erken belirtileri inatçı öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısıyla başlasa da, bilim insanları şimdi akciğer kanserinin olasılıklarını gösterebilecek dünyanın ilk idrar testini yarattılar.
Akciğer kanserini erken aşamalarında tespit edebilen devrim niteliğinde bir idrar testi geliştirildi. Bilim insanları bu test ile erken müdahaleyle hastaların yaşam şansını artırmayı umuyor