Bilim insanları duyurdu: Beyin yaşlanmasını önlemenin yolu buymuş
Yaşlanma doğal bir süreç olarak kabul edilse de yıllardır yaşlanmayı tersine çevirebilecek pek çok şey araştırma konusu haline geliyor. Yaşam tarzınızda yapacağınız bazı önemli değişimler sayesinde hem vücudunuzun hem de beyninizin genç kalmasını sağlayabilirsiniz. Yapılan son araştırmalarda özellikle beslenmenin yaşlanma sürecindeki önemli etkileri açıklandı.
Beyin sağlığını ve vücut sağlığını korumanın yolu sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmek ve dengeli beslenmekten geçiyor.