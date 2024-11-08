Bilim insanları duyurdu: Beyin yaşlanmasını önlemenin yolu buymuş

Yaşlanma doğal bir süreç olarak kabul edilse de yıllardır yaşlanmayı tersine çevirebilecek pek çok şey araştırma konusu haline geliyor. Yaşam tarzınızda yapacağınız bazı önemli değişimler sayesinde hem vücudunuzun hem de beyninizin genç kalmasını sağlayabilirsiniz. Yapılan son araştırmalarda özellikle beslenmenin yaşlanma sürecindeki önemli etkileri açıklandı.

Bilim insanları duyurdu: Beyin yaşlanmasını önlemenin yolu buymuş - 1

Beyin sağlığını ve vücut sağlığını korumanın yolu sağlıklı yaşam tarzı alışkanlıkları geliştirmek ve dengeli beslenmekten geçiyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Bilim insanları duyurdu: Beyin yaşlanmasını önlemenin yolu buymuş - 2

Harvard Üniversitesi ve Leipzig Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının yaptıkları ortak çalışmalarda beslenme biçiminin beyin sağlığını nasıl etkilediği incelendi

The American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bulgularında, kan şekeri kontrolünün iyileştirilmesinin yaşa bağlı beyin dejenerasyonuyla mücadelede güçlü bir strateji olabileceğini belirttiler.

Bilim insanları duyurdu: Beyin yaşlanmasını önlemenin yolu buymuş - 3

Araştırmada beyin görüntülemesini kullanarak beynin biyolojik yaşını inceledi. Bu, beyin yaşının beynin sağlık durumunu yansıttığını ve genellikle bir bireyin gerçek yaşından önemli ölçüde farklı olabileceğini öne sürdü.

Bilim insanları duyurdu: Beyin yaşlanmasını önlemenin yolu buymuş - 4

Bilim insanları, kan şekeri kontrolünü iyileştirmede faydalı olduğu söylenen Akdeniz tipi beslenme biçimini (Akdeniz diyeti) inceledi.

Beslenme biçimi bitki bazlı polifenoller açısından zenginse, kan-beyin bariyerini geçtiğinde ve beyin iltihabını azalttığında faydalı olacaktır.

Bilim insanları duyurdu: Beyin yaşlanmasını önlemenin yolu buymuş - 5

Araştırma Akdeniz diyetinin yaşa bağlı beyin atrofisinde faydalı olabileceğini ve bunama ve Alzheimer hastalığı gibi rahatsızlıkların öncüsü olabileceğini öne sürüyor

Bilim insanları duyurdu: Beyin yaşlanmasını önlemenin yolu buymuş - 6

Yeşil çay gibi bitki bazlı yiyecek ve içeceklerde bulunan polifenoller yaşlanmayı yavaşlatabilir.

Bilim insanları duyurdu: Beyin yaşlanmasını önlemenin yolu buymuş - 7

AKDENİZ DİYETİ EN SAĞLIKLI BESLENME BİÇİMİ

Uzmanlar Akdeniz tipi beslenmenin en sağlıklı beslenme biçimi olduğunu söylüyor.

Bilim insanları duyurdu: Beyin yaşlanmasını önlemenin yolu buymuş - 8

Bol bol sebze ve meyve, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve balık gibi yağ oranı düşük proteinler yediğini; kırmızı et, alkol ve işlenmiş gıdaları ise sınırlı miktarda tüketildiğinde kanser riskini azaltabilmeniz mümkün.

Bilim insanları duyurdu: Beyin yaşlanmasını önlemenin yolu buymuş - 9


Akdeniz diyetinin kalp sağlığına faydalı olduğunu da hatırlatan Dr. Landau, "Araştırmalar bu şekilde beslenmekle kalp krizi ve inme riskinin azalması arasındaki bağlantıları ortaya koyuyor" dedi.

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