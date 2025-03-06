Bilim insanları duyurdu: Covid-19’un tüm varyantlarına karşı yeni tedavi

Bu keşfin insan hastaları üzerinde tedavi olarak kullanılmadan önce daha fazla araştırma ve klinik deneme yapılması gerektiği kaydedildi. Bu yaklaşımın umut verici olduğu da vurgulanarak, yalnızca Covid-19’a neden olan virüs için geçerli olmadığı ifade edildi. Araştırma ekibi, bispeçifik antikorları, tüm koronavirüsler üzerinde etkili olacak şekilde tasarlamayı planlıyor. Bu virüs ailesi, soğuk algınlığına, MERS'e ve Covid-19’a neden olan virüsleri içeriyor. Bu yaklaşım, grip ve HIV gibi hastalıklar için de etkili olabilir.