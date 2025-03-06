Bilim insanları duyurdu: Covid-19’un tüm varyantlarına karşı yeni tedavi
Bilim insanları, virüsün daha az değişken kısmını hedef alarak Covid-19 varyantlarına karşı etkili çift antikor tedavisi geliştirdi.
Stanford Üniversitesi'nden araştırmacılar, virüsün daha az değişken kısmını hedef alarak Covid-19 varyantlarına karşı etkili çift antikor tedavisi geliştirdi. Bir antikor, virüsün stabil bir kısmına bağlanırken, diğer antikor enfeksiyonu engelliyor. Bu yenilikçi yaklaşım, tüm test edilen SARS-CoV-2 varyantlarını etkisiz hale getirdi.