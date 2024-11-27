Bilim insanları duyurdu: Erkeklerde kelleşmenin nedenlerinden biriymiş
Saç dökülmesi en sık görülen sağlık sorunlarının başında geliyor. Saç dökülmesi önlenemediğinde kellik sorunu ortaya çıkıyor. Yapılan yeni bir araştırmada kelleşmenin bir nedeni daha açıklandı. Bilim insanları alkol tüketen erkeklerin, tüketmeyenlere oranla kelleşme ihtimalinin arttığını belirtti.
Kellik, toplumun önemli bir kısmını etkileyen estetik bir durum olarak dikkat çekerken, arkasında yatan nedenler çeşitlilik gösterebiliyor. Uzmanlar, saç dökülmesinin hem genetik hem de çevresel faktörlerle ilişkilendirildiğini vurguluyor.