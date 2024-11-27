Bilim insanları duyurdu: Erkeklerde kelleşmenin nedenlerinden biriymiş

Bilim insanları alkol tüketen erkeklerin, tüketmeyenlere oranla kelleşme ihtimalinin arttığını belirtti.

Pusan Ulusal Üniversitesi araştırmacıları alkol tüketimi ile saç dökülmesinin bağlantılı olduğunu buldu.



Bilim insanları sebebin kesin sonuçlarını bulamasa da alkol metabolizmasının bir yan ürünü olan asetaldehit ile ilişkili olabileceğini düşünüyor. Araştırma düzenli olarak alkol tüketen erkeklerin Androgenetik alopesi (AGA) yaşama olasılığının 1.4 kat daha fazla olduğunu ifade etti.