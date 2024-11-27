Bilim insanları duyurdu: Erkeklerde kelleşmenin nedenlerinden biriymiş

Saç dökülmesi en sık görülen sağlık sorunlarının başında geliyor. Saç dökülmesi önlenemediğinde kellik sorunu ortaya çıkıyor. Yapılan yeni bir araştırmada kelleşmenin bir nedeni daha açıklandı. Bilim insanları alkol tüketen erkeklerin, tüketmeyenlere oranla kelleşme ihtimalinin arttığını belirtti.

Bilim insanları duyurdu: Erkeklerde kelleşmenin nedenlerinden biriymiş - 1

Kellik, toplumun önemli bir kısmını etkileyen estetik bir durum olarak dikkat çekerken, arkasında yatan nedenler çeşitlilik gösterebiliyor. Uzmanlar, saç dökülmesinin hem genetik hem de çevresel faktörlerle ilişkilendirildiğini vurguluyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Bilim insanları duyurdu: Erkeklerde kelleşmenin nedenlerinden biriymiş - 2

En yaygın sebep androgenetik alopesi olarak bilinen kalıtsal saç dökülmesi. Erkeklerde "erkek tipi kellik" şeklinde görülürken, kadınlarda da benzer bir etki yaratabiliyor. Bunun dışında, hormonal değişiklikler, özellikle tiroid bozuklukları ve hamilelik dönemi saç kaybına yol açabiliyor.

Bilim insanları duyurdu: Erkeklerde kelleşmenin nedenlerinden biriymiş - 3

Stres, dengesiz beslenme ve vitamin eksiklikleri, saç köklerini olumsuz etkileyerek dökülmeyi tetikleyen diğer önemli etkenler arasında yer alıyor. Ayrıca, yanlış saç bakım ürünlerinin kullanımı ve sık yapılan kimyasal işlemler de saçların zayıflamasına neden olabiliyor.

Bilim insanları duyurdu: Erkeklerde kelleşmenin nedenlerinden biriymiş - 4

Öte yandan, bazı sağlık sorunları da saç dökülmesini artırabilir. Özellikle otoimmün hastalıklar, deri enfeksiyonları ve bazı ilaçların yan etkileri saçların incelmesine ve dökülmesine sebep olabir. Yapılan son araştırmalar alkol tüketimi ve saç dökülmesi arasındaki bir bağlantıyı ortaya çıkardı.

Bilim insanları duyurdu: Erkeklerde kelleşmenin nedenlerinden biriymiş - 5

Pusan Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre alkol tüketimi ile saç dökülmesi arasında bağlantı keşfedildi. Bilim insanları düzenli olarak alkol tüketen erkeklerin Androgenetik alopesi (AGA) yaşama olasılığının 1.4 kat daha fazla olduğunu açıkladı.

Bilim insanları duyurdu: Erkeklerde kelleşmenin nedenlerinden biriymiş - 6

Bilim insanları alkol tüketen erkeklerin, tüketmeyenlere oranla kelleşme ihtimalinin arttığını belirtti.

Pusan Ulusal Üniversitesi araştırmacıları alkol tüketimi ile saç dökülmesinin bağlantılı olduğunu buldu.

Bilim insanları sebebin kesin sonuçlarını bulamasa da alkol metabolizmasının bir yan ürünü olan asetaldehit ile ilişkili olabileceğini düşünüyor. Araştırma düzenli olarak alkol tüketen erkeklerin Androgenetik alopesi (AGA) yaşama olasılığının 1.4 kat daha fazla olduğunu ifade etti.

Bilim insanları duyurdu: Erkeklerde kelleşmenin nedenlerinden biriymiş - 7

Araştırmacılar Androgenetik alopesi hastalığının genetik yatkınlığı olan erkeklerde görülen saç dökülmesine verilen isim olduğunu açıkladı.

Bilim insanları duyurdu: Erkeklerde kelleşmenin nedenlerinden biriymiş - 8

Bilim insanları yaptıkları analizlerde alkol tüketen kişilerin saç dökülmesi teşhisi alma ihtimalinin içmeyenlere oranla daha fazla olduğunu belirtti. Uzmanlar, saç dökülmesinin diğer sebepleri arasında ise yaşlanma, stres, kanser, kilo kaybı ve demir eksikliği olabileceğini açıkladı.

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