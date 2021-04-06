Bilim insanları el birliğiyle düşük maliyetli yeni bir Covid-19 aşısı geliştirdi: NDV-HXP-S

MODERNA VE PFİZER 2P MOLEKÜLÜ KULLANIYOR

Dr. McLellan ve meslektaşları, bir MERS aşısı yapmak için standart teknikler kullandılar, ancak sonuçta, amaçları için yararsız olan çok sayıda postfüzyon sivri uçları ortaya çıktı. Sonra proteini lale benzeri bir prefüzyon şeklinde kilitli tutmanın bir yolunu keşfettiler. Tek yapmaları gereken, proteindeki binden fazla yapı taşından ikisini prolin adı verilen bir bileşiğe dönüştürmekti.

Ortaya çıkan sivri uç içerdiği iki yeni prolin molekülü için 2P olarak adlandırılıyor. Ekip, değiştirilmiş başak için bir patent başvurusunda bulundu, ancak dünya bu buluşu pek dikkate almadı. MERS, ölümcül olmasına rağmen, çok bulaşıcı değildi ve nispeten küçük bir tehdit olarak görüldü; insanlarda ilk ortaya çıktığından beri binden az kişi MERS'den öldü.





Ancak 2019'un sonlarında yeni bir corona virüs olan SARS-CoV-2 ortaya çıktı ve dünyayı kasıp kavurmaya başladı. Dr. McLellan ve meslektaşları, SARS-CoV-2'ye özgü bir 2P başak tasarlayarak harekete geçti. Birkaç gün içinde Moderna, bu bilgileri Covid-19 için bir aşı tasarlamak için kullandı; 2P başak yapmak için talimatlar içeren RNA adı verilen genetik bir molekül içeriyordu. Diğer şirketler kısa süre sonra aynı durumu takip ederek kendi aşı tasarımları için 2P artışlarını benimsedi ve klinik denemelere başladı. e Johnson & Johnson, Moderna ve Pfizer-BioNTech'in aşılarının üçü de 2P başak proteini molekülü kullanıyor.