Bilim insanları kelliğin çözümünü açıkladı: "Daha kalın, uzun ve sağlıklı saçlar"
Pek çok kişi için saç dökülmesi, günlük yaşamı etkileyen bir sorun haline gelirken, bilim insanları da bu konuda çözüm arayışında. Birleşik Krallık'taki Sheffield Üniversitesi ve Pakistan'dan COMSATS Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu konuda önemli bir bulguya rastladı.
Saç dökülmesi en sık görülen saç sorunlarının başında geliyor. Saç dökülmesini tetikleyen pek çok etken bulunuyor. Genetik faktörler, stres, yetersiz beslenme, yanlış saç bakım ürünlerinin kullanımı saç dökülmesini tetikliyor.