Bilim insanları kelliğin çözümünü açıkladı: "Daha kalın, uzun ve sağlıklı saçlar"

Kalıtsal kellik ve erkek tipi saç dökülmesinde genetik faktörler, hormon seviyeleri ve yaşlanma rol oynuyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bu duruma karşı yalnızca minoksidil ve finasterid ilaçlarını onayladı. Minoksidilin etkili olmadığı durumlarda finasterid kullanılıyor.

Ancak bu ilaç, erkeklerde saç kaybını yüzde 80-90 oranında azaltmasına rağmen, yan etkileriyle de dikkat çekiyor. Ereksiyon bozukluğu, göğüs ve testis ağrıları, düşük libido ve depresyon gibi olumsuz etkileri bulunuyor.