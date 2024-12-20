Bilim insanları kelliğin çözümünü açıkladı: "Daha kalın, uzun ve sağlıklı saçlar"

Pek çok kişi için saç dökülmesi, günlük yaşamı etkileyen bir sorun haline gelirken, bilim insanları da bu konuda çözüm arayışında. Birleşik Krallık'taki Sheffield Üniversitesi ve Pakistan'dan COMSATS Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, bu konuda önemli bir bulguya rastladı.

Bilim insanları kelliğin çözümünü açıkladı: "Daha kalın, uzun ve sağlıklı saçlar" - 1

Saç dökülmesi en sık görülen saç sorunlarının başında geliyor. Saç dökülmesini tetikleyen pek çok etken bulunuyor. Genetik faktörler, stres, yetersiz beslenme, yanlış saç bakım ürünlerinin kullanımı saç dökülmesini tetikliyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Bilim insanları kelliğin çözümünü açıkladı: "Daha kalın, uzun ve sağlıklı saçlar" - 2

Bu konuda çözüm arayışında olan bilim insanları, kelliği önlemeyi sağlayacak çığır açıcı bir keşifte bulunmuş olabilir.

Bilim insanları kelliğin çözümünü açıkladı: "Daha kalın, uzun ve sağlıklı saçlar" - 3

BEKLENMEDİK SONUÇ

Birleşik Krallık'taki Sheffield Üniversitesi ve Pakistan'dan COMSATS Üniversitesi'ndeki araştırmacılar vücutta doğal olarak oluşan bir şeker türü olan deoksiribozun, farelerin yaralarının iyileşmesindeki etkilerini incelerken, beklenmedik bir sonuçla karşılaştılar.

Yaraların etrafındaki tüylerin, normalden daha hızlı uzadığını gözlemleyen bilim insanları, bunun üzerine testosteron kaynaklı saç dökülmesi yaşayan erkek fareler üzerinde yeni bir deney gerçekleştirdi.

Bilim insanları kelliğin çözümünü açıkladı: "Daha kalın, uzun ve sağlıklı saçlar" - 4

KALIN, UZUN VE SAĞLIKLI 

Farelerin sırtlarındaki tüyler alındı ve onlara düşük dozda deoksiriboz jeli uygulandı. Sonuçlar oldukça umut vericiydi: Kıllar, çıplak deriden kalın, uzun ve sağlıklı bir şekilde yeniden uzadı.

Bu tedavi, minoksidil adlı ilaçla aynı etkiyi sağladı. Kılların yüzde 80-90 oranında yeniden uzadığı gözlemlendi. Hem deoksiriboz jeli hem de minoksidil uygulandığında ise fark gözlemlenmedi.

Bilim insanları kelliğin çözümünü açıkladı: "Daha kalın, uzun ve sağlıklı saçlar" - 5

BASİT ÇÖZÜM

Sheffield Üniversitesi'nden Prof. Sheila MacNeil, çalışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Araştırmamız, saç kaybını tedavi etmenin doğal bir çözümünü sunuyor. Deoksiriboz şekerini kullanarak, kıl foliküllerine giden kan akışını artırmak ve saçın uzamasını sağlamak, bu kadar basit bir çözüm sunuyor" dedi.

Bilim insanları kelliğin çözümünü açıkladı: "Daha kalın, uzun ve sağlıklı saçlar" - 6

Kalıtsal kellik ve erkek tipi saç dökülmesinde genetik faktörler, hormon seviyeleri ve yaşlanma rol oynuyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), bu duruma karşı yalnızca minoksidil ve finasterid ilaçlarını onayladı. Minoksidilin etkili olmadığı durumlarda finasterid kullanılıyor.

Ancak bu ilaç, erkeklerde saç kaybını yüzde 80-90 oranında azaltmasına rağmen, yan etkileriyle de dikkat çekiyor. Ereksiyon bozukluğu, göğüs ve testis ağrıları, düşük libido ve depresyon gibi olumsuz etkileri bulunuyor.

Bilim insanları kelliğin çözümünü açıkladı: "Daha kalın, uzun ve sağlıklı saçlar" - 7

Eğer deoksiriboz jeli insanlarda da olumlu sonuçlar verirse, kemoterapi sonrası saç, kaş ve kirpik kaybı yaşayan bireyler de bu tedaviden fayda sağlayabilir. Prof. MacNeil, "Araştırmamız henüz çok erken aşamada, ancak elde edilen sonuçlar umut verici. Daha fazla araştırma yapılması gerektiğini düşünüyoruz," şeklinde konuştu.

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