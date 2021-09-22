Covid aşısı tarlada yetişecek! Çok yakında sofralarda

"TEK BİR BİTKİ BİR KİŞİNİN BAĞIŞIKLIK KAZANMASI İÇİN YETERLİ"

UCR'nin Botanik ve Bitki Bilimleri Bölümü'nde baş araştırmacı ve doçent olan Juan Pablo Giraldo, "İdeal olarak, tek bir bitki tek bir kişiyi aşılamak için yeterli mRNA üretecektir. Bu yaklaşımı ıspanak ve marulla test ediyoruz ve insanların kendi bahçelerinde yetiştirme konusunda uzun vadeli hedeflerimiz var. Çiftçiler mRNA aşılarını tarlalarında da yetiştirebilir” dedi.