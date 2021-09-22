Covid aşısı tarlada yetişecek! Çok yakında sofralarda

ntv.com.tr 22.09.2021 - 16:00 | Son Güncelleme : 22.09.2021 - 16:20
ABD’de yer alan California Üniversitesi Riverside'daki (UCR) araştırmacılar, Pfizer-BioNTech ve Moderna’nın Covid-19 aşılarını geliştirmek için kullanılan teknolojiyle aynı zamanda Covid-19 aşısı içeren sebzeler yetiştiriyor.
mRNA aşıları corona virüsün vücuda tutunduğu başak proteinine talimat vererek çalışıyor. Bir kişinin bağışıklık sistemi proteini algıladığında, onunla savaşıyor. Virüse tekrar karşılaştığında ise proteinlere karşı oluşan güçlü bağışıklığı devam ettiriyor.
UCR'nin Botanik ve Bitki Bilimleri Bölümü'nde baş araştırmacı ve doçent olan Juan Pablo Giraldo, "İdeal olarak, tek bir bitki tek bir kişiyi aşılamak için yeterli mRNA üretecektir. Bu yaklaşımı ıspanak ve marulla test ediyoruz ve insanların kendi bahçelerinde yetiştirme konusunda uzun vadeli hedeflerimiz var. Çiftçiler mRNA aşılarını tarlalarında da yetiştirebilir” dedi.
Bununla birlikte bilim insanları, mRNA’nın bitkilerdeki kloroplast hücrelerinde taşınabileceğini söyledi. Bu özellik, bitkinin bu bölümünün çok fazla potansiyel taşıdığı anlamına geliyor.
Giraldo, “Kloroplast hücreleri, bitkinin büyümesine izin veren şeker ve diğer molekülleri üreten küçük, güneş enerjisiyle çalışan fabrikalardır. Ayrıca arzu edilen molekülleri yapmak için kullanılmayan bir kaynaktırlar” dedi.
Diğer taraftan araştırmacılar şu anda mRNA materyalini kloroplastlara onu yok etmeyecek şekilde yerleştirmenin ideal yolunu bulmaya çalışıyor. Eğer başarılı olurlarsa Covid aşıları ve mRNA teknolojisini kullanan diğer aşılar yenilerek kullanılabilecek. Bu durum, ayrıca, uzun mesafelerde çok daha kolay taşınabilen bir aşıya izin verecek.