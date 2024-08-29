Bilim insanları noktayı koydu: En zeki çocuklar bu ayda doğuyor, yüksek başarı gösteriyor

Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada en zeki çocukların hangi ayda doğduğu açıklandı. 1 milyonun üzerinde öğrencinin verileri dikkate alınarak yapılan çalışmada yüksek zekalı çocukların hangi ayda doğdukları tespit edildi. Araştırma sonuçlarına göre en zeki çocuklar bu ayda doğuyor.

Bilim insanları noktayı koydu: En zeki çocuklar bu ayda doğuyor, yüksek başarı gösteriyor - 1

Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen bir çalışmada bilim insanları doğum ayı ve zeka arasındaki bağlantıyı inceledi.

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Bilim insanları noktayı koydu: En zeki çocuklar bu ayda doğuyor, yüksek başarı gösteriyor - 2

Araştırma sonuçlarına göre, bilim insanları çocukların doğum ayı ile zeka arasındaki potansiyel ilişkiyi inceleyerek dikkat çekici bir bulguya ulaştı.

Bilim insanları noktayı koydu: En zeki çocuklar bu ayda doğuyor, yüksek başarı gösteriyor - 3

Yapılan çalışmalar kapsamında bu ayda doğan çocukların daha yüksek zekaya sahip olabileceği bulgusuna ulaşıldı. Bu bulgular, çocukların doğum ayının zeka gelişimi üzerinde etkili olabileceği yönünde ilginç bir perspektif sunuyor.

Bilim insanları noktayı koydu: En zeki çocuklar bu ayda doğuyor, yüksek başarı gösteriyor - 4

Eylül ayında doğan çocukların, akademik başarılarıyla öne çıktıkları belirlenirken Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen ve 1 milyon öğrencinin verilerini inceleyen bilim insanları, Eylül ayında doğan öğrencilerin, okul performanslarında diğer aylarda doğanlara göre daha başarılı olduklarını ortaya çıkardı.

Bilim insanları noktayı koydu: En zeki çocuklar bu ayda doğuyor, yüksek başarı gösteriyor - 5

ABD okul şartları dikkate alınarak hazırlanan çalışma, okula başlangıç yaşını 6 olarak belirledi. Eylül ila aralık ayları arasında doğan çocukların yaz aylarında doğanlara göre daha büyük yaşlarda okula başlamasına dikkat çektiler.

Bilim insanları noktayı koydu: En zeki çocuklar bu ayda doğuyor, yüksek başarı gösteriyor - 6

EN ZEKİ ÇOCUKLAR EYLÜL AYINDA DOĞUYOR

Araştırmacılara göre eylül ayında dünyaya gelen çocukların ders performansları, diğer aylarda doğan çocuklardan daha fazla. Belirgin olan bu fark ortaokul ve lise dönemi için geçerli sayılıyor. Ancak değişken olarak üniversitelerde de en yüksek dereceleri elde eden öğrenciler bulunuyor.

Bilim insanları noktayı koydu: En zeki çocuklar bu ayda doğuyor, yüksek başarı gösteriyor - 7

AĞUSTOS AYINDA DOĞAN ÇOCUKLAR SPORDA BAŞARILI

Çalışmaya benzer bir şekilde yürütülen araştırmada ise sonbahar ve kış aylarında doğan çocukların diğer aylarda doğanlara göre daha uzun bir yaşam ömrüne sahip olduğu belirtildi.

Bilim insanları noktayı koydu: En zeki çocuklar bu ayda doğuyor, yüksek başarı gösteriyor - 8

Ağustos ayında doğan çocuklar akademik anlamda başarısız gösterilse de, spor alanındaki en yetenekli isimlerin bu ayda doğanlar arasında yer alıyor. Spor alanında adını duyuran en yıldız oyuncuların birçoğu bu ayda dünyaya gelmiş.

Bilim insanları noktayı koydu: En zeki çocuklar bu ayda doğuyor, yüksek başarı gösteriyor - 9

EYLÜL İLE ARALIK AYLARINDA BEBEK BEKLEYENLER DİKKAT

ABD Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu'nun açıklamasına göre, ABD'de çocukların okula başlama yaşı olan 6 yaş göz önünde bulundurulduğunda, Eylül ile Aralık ayları arasında doğan çocukların, yaz aylarında doğanlara göre daha büyük yaşlarda eğitime başladıkları ve bu durumun zeka seviyelerini olumlu yönde etkilediği düşünülüyor.

Bilim insanları noktayı koydu: En zeki çocuklar bu ayda doğuyor, yüksek başarı gösteriyor - 10

Bu araştırmalar, doğum ayının sadece burçları ve doğum günlerini değil, aynı zamanda zeka ve yaşam süresi gibi önemli faktörleri de etkileyebileceğini gösteriyor. Sonbahar ve kış aylarında doğan insanların, ilkbahar ve yaz aylarında doğanlara göre daha uzun yaşadıkları da bu çalışmalarla destekleniyor.

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