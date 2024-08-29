Bilim insanları noktayı koydu: En zeki çocuklar bu ayda doğuyor, yüksek başarı gösteriyor
Bilim insanları tarafından yapılan bir araştırmada en zeki çocukların hangi ayda doğduğu açıklandı. 1 milyonun üzerinde öğrencinin verileri dikkate alınarak yapılan çalışmada yüksek zekalı çocukların hangi ayda doğdukları tespit edildi. Araştırma sonuçlarına göre en zeki çocuklar bu ayda doğuyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen bir çalışmada bilim insanları doğum ayı ve zeka arasındaki bağlantıyı inceledi.