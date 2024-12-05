Bilim insanları "sofranızdan eksik etmeyin" diyor: Kalp krizini önleyen tek besin
Kalp-damar hastalıkları dünya genelinde çok sık görülüyor. Özellikle de kalp krizi en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kalp hastalıkları riskini azaltmak ve kalp krizini önlemek için sağlıklı beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Bazı besinler kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini azaltabiliyor. Peki, kalp krizini önleyen besinler nelerdir?
Kalp krizi riskini önlemek ve vücudun genel sağlığını korumak için sağlıklı beslenme alışkanlığı geliştirmeniz gerekir. Uzmanlar bazı besinlerin kalbi güçlendirdiğini ve kalp krizi riskini azalttığını söylüyor.