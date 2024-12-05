Bilim insanları "sofranızdan eksik etmeyin" diyor: Kalp krizini önleyen tek besin

Yapılan araştırmada, her dört yılda bir olacak şekilde 203 binden fazla yetişkine günlük beslenme düzenleri hakkında sorular soruldu.



30 yıllık gözlemlerin sonucunda ise 10.000'den fazla koroner kalp hastalığı vakası ve 6.000'den fazla felç vakası olmak üzere toplam 16.118 kardiyovasküler hastalık vakası bulunduğu ifade edildi.



