Bilim insanları "sofranızdan eksik etmeyin" diyor: Kalp krizini önleyen tek besin

Kalp-damar hastalıkları dünya genelinde çok sık görülüyor. Özellikle de kalp krizi en sık görülen ölüm nedenleri arasında yer alıyor. Kalp hastalıkları riskini azaltmak ve kalp krizini önlemek için sağlıklı beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Bazı besinler kalp hastalıkları ve kalp krizi riskini azaltabiliyor. Peki, kalp krizini önleyen besinler nelerdir?

Bilim insanları "sofranızdan eksik etmeyin" diyor: Kalp krizini önleyen tek besin - 1

Kalp krizi riskini önlemek ve vücudun genel sağlığını korumak için sağlıklı beslenme alışkanlığı geliştirmeniz gerekir. Uzmanlar bazı besinlerin kalbi güçlendirdiğini ve kalp krizi riskini azalttığını söylüyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Bilim insanları "sofranızdan eksik etmeyin" diyor: Kalp krizini önleyen tek besin - 2

KALP KRİZİ RİSKİNİ AZALTIYOR

Uzmanlar, özellikle kuru yemişler ve fasulye, mercimek gibi baklagiller olmak üzere bitkisel protein açısından zengin olan besinlerin tüketiminin kalp sağlığını destekleyeceği ve kalp krizi gibi hayati risk taşıyan durumların önüne geçebileceğini ifade ettiler.

Bilim insanları "sofranızdan eksik etmeyin" diyor: Kalp krizini önleyen tek besin - 3

Yapılan çalışmaya göre, bol miktarda bitkisel protein ile beslenen kişilerde kalp ve damar hastalığının yaşanma riski 1/5 oranında azaltılabilir.

Bilim insanları "sofranızdan eksik etmeyin" diyor: Kalp krizini önleyen tek besin - 4

Araştırmacılar 30 yıl boyunca 200 binden fazla yetişkini gözlemledi. Gözlemlerin sonucunda ise işlenmiş etten uzak durmanın kalp kardiyovasküler hastalıkları önlemek için etkili olabileceği söylendi.

Bilim insanları "sofranızdan eksik etmeyin" diyor: Kalp krizini önleyen tek besin - 5

FINDIK, FASULYE, MERCİMEK KALBİ KORUYOR

Bilim insanlarnın kalp sağlığını korumak için "sofranızdan eksik etmeyin" dediği besinler var.

Araştırmanın yazarlarından Harvard Üniversitesi'nde beslenme ve epidemiyoloji uzmanı olan Profesör Frank Hu, beslenme düzenine bitki bazlı protein eklenmesi gerektiğini ifade etti. İşlenmiş etten uzak durulması gerektiğini ifade eden profesör, bakliyat ve kuru yemişlere ağırlık verilmesi gerektiğini anlattı.

Bilim insanları "sofranızdan eksik etmeyin" diyor: Kalp krizini önleyen tek besin - 6

Yapılan araştırmada, her dört yılda bir olacak şekilde 203 binden fazla yetişkine günlük beslenme düzenleri hakkında sorular soruldu.

30 yıllık gözlemlerin sonucunda ise 10.000'den fazla koroner kalp hastalığı vakası ve 6.000'den fazla felç vakası olmak üzere toplam 16.118 kardiyovasküler hastalık vakası bulunduğu ifade edildi.

Bilim insanları "sofranızdan eksik etmeyin" diyor: Kalp krizini önleyen tek besin - 7

İşlenmiş etten uzak duran ve beslenme düzenine bitki bazlı protein tüketen kişiler kalp damar hastalığı riskinin %28 daha düşük olduğu ve koroner kalp hastalığında ise bu oranın %36 daha düşük olduğu gözlemlendi.

Bilim insanları "sofranızdan eksik etmeyin" diyor: Kalp krizini önleyen tek besin - 8

Araştırma sonucunda ise işlenmiş et tüketimi yerinde fındık, fasulye, mercimek gibi besinlerin kalbi koruduğu gözlemlendi.

Bilim insanları "sofranızdan eksik etmeyin" diyor: Kalp krizini önleyen tek besin - 9

ANTİOKSİDAN AÇISINDAN ZENGİN

Kuru yemişlerin içerisindeki sağlıklı yağlar ve lif içeriğinden dolayı kalp sağlığını destekler ve kötü kolesterolü düşürmede etkili olabilir.

Yapılan araştırmalarda ise, dengeli ve düzenli kuru yemiş tüketiminin kalp sağlığına iyi geldiği ve çeşitli kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde yardımcı olduğu gözlemlenmiştir.

Bilim insanları "sofranızdan eksik etmeyin" diyor: Kalp krizini önleyen tek besin - 10


Aynı zamanda antioksidan açısından zengin olması, hücreleri serbest radikallere karşı korumasına destek olur.

Bilim insanları "sofranızdan eksik etmeyin" diyor: Kalp krizini önleyen tek besin - 11

BAKLİYAT TÜKETİMİNİN KALP ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Bitkisel kaynaklı protein kaynağı açısından zengin olan kuru fasulye, nohut ve mercimek gibi kuru baklagiller kötü kolesterolü düşürmede etkilidir. Dengeli ve düzenli tüketimi, kalp sağlığını korur ve kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine yardımcı olur.

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