Bilim insanları uyardı: Covid-19'a yakalanılan ilk bir ay içinde ölümcül kan pıhtısı geliştirme riski 33 kat artıyor

ÖLÜMCÜL AKCİĞER PIHTISI GELİŞTİRME RİSKİ 3 KAT ARTTI

Bilim insanları genel olarak, enfeksiyondan sonraki 30 gün içinde pulmoner emboli riskinde 33 kat, DVT riskinde beş kat ve kanama riskinde neredeyse iki kat artış tespit etti. İnsanlar enfekte olduktan sonra altı ay boyunca ve kanama ve DVT için iki ve üç ay boyunca pulmoner emboli riski altında kaldı.