Bilim insanları uyardı: Covid-19'a yakalanılan ilk bir ay içinde ölümcül kan pıhtısı geliştirme riski 33 kat artıyor

Son veriler, yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalığı ile enfekte olduktan sonraki 30 gün içinde derin ven trombozu (DVT) riskinde beş kat, akciğerde ölümcül bir kan pıhtısı gelişmesi riskinde 33 kat artış olduğunu gösterdi. Bilim insanları, tehlikenin 6 ay boyunca sürdüğünü vurgulayarak, aşı olmanın önemine dikkat çekti. Ayrıca, Omicron dönemin Covid-19'un bu risklerini ortadan kaldırmadığı vurgulanarak hükümetlere tedbirli olma çağrısı yapıldı.

Haberler - ntv.com.tr 07.04.2022 - 12:15 | Son Güncelleme : 07.04.2022 - 12:26

Bilim insanları uyardı: Covid-19'a yakalanılan ilk bir ay içinde ölümcül kan pıhtısı geliştirme riski 33 kat artıyor - 1

British Medical Journal'da yayınlanan bulgular, 2018 ve 2019'daki aynı dönemlerle karşılaştırıldığında, pandeminin başlangıcından bu yana kan pıhtıllaşmasından kaynaklanan  ölümlerin ikiye katlanmasını açıklamaya yardımcı oldu.

Bilim insanları uyardı: Covid-19'a yakalanılan ilk bir ay içinde ölümcül kan pıhtısı geliştirme riski 33 kat artıyor - 2

AŞI OLMAMANIN RİSKİ ÇOK BÜYÜK

Glasgow Üniversitesi'nde halk sağlığı öğretim görevlisi olan Dr. Frederick Ho, "Covid-19’a yakalanmanın verdiği hasar,  aşının yan etkilerine kıyasla çok daha güçlü ve çok daha uzun sürüyor. Hafif semptomları olan ve hastaneye yatırılması gerekmeyen kişilerde bile kan pıhtılaşması riskinde artış olabilir” diye konuştu.

Bilim insanları uyardı: Covid-19'a yakalanılan ilk bir ay içinde ölümcül kan pıhtısı geliştirme riski 33 kat artıyor - 3

Bununla birlikte, önceki araştırmalar, Covid-19’a yakalanmanın artan kan pıhtılaşması riski ile ilişkili olduğunu öne sürmüş olsa da, bu riskin ne kadar süreceği ve hafif enfeksiyonların da insanların riskini arttırıp arttırmadığı belirsizdi.

Bilim insanları uyardı: Covid-19'a yakalanılan ilk bir ay içinde ölümcül kan pıhtısı geliştirme riski 33 kat artıyor - 4

5 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN VERİLERİ İNCELENDİ

Bu belirsizlikleri gidermek için İsveç'teki Umeå Üniversitesi'nden Anne-Marie Fors Connolly ve meslektaşları, DVT, pulmoner emboli (akciğerde  kan pıhtısı) ve gastrointestinal kanama veya beyinde kan damarı patlaması gibi çeşitli kanama türlerinin riskini ölçtü. 

Bilim insanları uyardı: Covid-19'a yakalanılan ilk bir ay içinde ölümcül kan pıhtısı geliştirme riski 33 kat artıyor - 5

Bu kapsamdan Covid-19’a yakalandığı teyit edilen 1 milyondan fazla ve ve Covid-19 ile enfekte olmasından bu yana 30 günden fazla süre geçen 4 milyondan fazla kişinin verileri incelendi.

Bilim insanları uyardı: Covid-19'a yakalanılan ilk bir ay içinde ölümcül kan pıhtısı geliştirme riski 33 kat artıyor - 6

ÖLÜMCÜL AKCİĞER PIHTISI GELİŞTİRME RİSKİ 3 KAT ARTTI

insanları genel olarak, enfeksiyondan sonraki 30 gün içinde pulmoner emboli riskinde 33 kat, DVT riskinde beş kat ve kanama riskinde neredeyse iki kat artış tespit etti. İnsanlar enfekte olduktan sonra altı ay boyunca ve kanama ve DVT için iki ve üç ay boyunca pulmoner emboli riski altında kaldı.

Bilim insanları uyardı: Covid-19'a yakalanılan ilk bir ay içinde ölümcül kan pıhtısı geliştirme riski 33 kat artıyor - 7

Diğer taraftan, daha şiddetli hastalığı olan hastalarda riskler en yüksek olmasına rağmen, hafif Covid-19’lu hastalarda bile DVT riski üç kat ve pulmoner emboli riski 7 kat arttı. 

Bilim insanları uyardı: Covid-19'a yakalanılan ilk bir ay içinde ölümcül kan pıhtısı geliştirme riski 33 kat artıyor - 8

Connolly, "Akciğer embolisi ölümcül olabilir, bu nedenle  riskin farkında olmak önemlidir. Birdenbire nefes darlığı çekiyorsanız ve geçmiyorsa o zaman yardım istemek bir fikir olabilir, çünkü Covid-19’a yakalanmanın bu riskin altı aya kadar artırdığını görüyoruz” diye konuştu.

Bilim insanları uyardı: Covid-19'a yakalanılan ilk bir ay içinde ölümcül kan pıhtısı geliştirme riski 33 kat artıyor - 9

TEHLİKE OMİVRON DÖNEMİ İÇİN DE GEÇERLİ

Öte yandan Ho, sonuçların döneminde bile geçerli olduğunu, çünkü mevcut aşıların şiddetli Covid-19  karşı oldukça etkili olduğunu, ancak üçüncü bir aşı dozundan sonra bile yeniden enfeksiyonların yaygın olduğunu söyledi.

Bilim insanları uyardı: Covid-19'a yakalanılan ilk bir ay içinde ölümcül kan pıhtısı geliştirme riski 33 kat artıyor - 10

Ho,“Yeni varyantların potansiyeline rağmen, çoğu hükümet kısıtlamaları kaldırıyor ve odaklarını Covid-19  ile en iyi nasıl yaşanacağını belirlemeye kaydırıyor. Bu çalışma bize, kan pıhtıları dahil olmak üzere hafif Covid-19 enfeksiyonuyla ilişkili komplikasyonlara karşı tetikte olmamız gerektiğini hatırlatıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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