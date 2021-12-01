Bilim insanları uyardı: Covid-19'u şiddetli geçirenlerin ölüm riski, sonraki yıl 2'ye katlanıyor

ŞİDDETLİ HASTALIKTAB KORUNMANIN TEMEL YOLU AŞI

Mainous, "Artık Covid-19'un herhangi bir komplikasyona bağlı olarak ölüm riskini artırdığını bildiğimizden, şiddetli Covid-19 vakalarını azaltmak için daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Şansını denemek ve hastanede tedaviye gücenmek bu durumu engellemiyor. Bu noktada tavsiyemiz, ağır Covid-19 ataklarını önlemek için aşılama gibi önleyici tedbirlerin kullanılmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.