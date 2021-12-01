Bilim insanları uyardı: Covid-19'u şiddetli geçirenlerin ölüm riski, sonraki yıl 2'ye katlanıyor

ABD'li blim insanları yeni tip corona virüs (Covid-19) hastalığını ağır şekilde atlatanların, sonraki 12 ay boyunca ölüm riskininin 2'ye katlandığını açıkladı. Corona virüsün, bağışıklık sisteminde önemli bir hasara neden olduğunu vurgulayan araştırmacılar, ciddi hastalığa karşı aşılanmanın önemini vurguladı. Bununla birlikte, 65 yaş altındaki kişilerin ölüm riskinin daha fazla olduğu belirtildi.

Haberler - ntv.com.tr 01.12.2021 - 16:02

Bilim insanları uyardı: Covid-19'u şiddetli geçirenlerin ölüm riski, sonraki yıl 2'ye katlanıyor - 1

ABD’de yapılan yeni bir çalışmaya göre, şiddetli Covid-19 hastalığından sağ kurtulan hastaların, enfekte olmayan veya daha hafif virüs semptomları yaşayanlara göre bir sonraki yıl içinde ölme ihtimali iki kat daha fazla…

Bilim insanları uyardı: Covid-19'u şiddetli geçirenlerin ölüm riski, sonraki yıl 2'ye katlanıyor - 2

Frontiers in Medicine adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırma, ciddi corona virüs enfeksiyonlarının uzun vadede sağlığa önemli ölçüde zarar verebileceğini gösterek aşılamanın önemini vurguluyor.

Bilim insanları uyardı: Covid-19'u şiddetli geçirenlerin ölüm riski, sonraki yıl 2'ye katlanıyor - 3

RİSK 65 YAŞIN ALTINDAKİ HASTALARDA ARTIYOR

Bununla birlikte, bilim insanları artan ölüm riskinin 65 yaşın altındaki hastalarda daha fazla olduğunu söyledi. 

Bilim insanları uyardı: Covid-19'u şiddetli geçirenlerin ölüm riski, sonraki yıl 2'ye katlanıyor - 4

Çalışmanın başyazarı Florida Üniversitesi'nden Prof. Dr. Arch Mainous, "Daha önce iyileşen ağır Covid-19 hastalarının sonraki altı ay içinde hastaneye yatırılma riskinin önemli ölçüde daha yüksek olduğunu gösteren bir çalışma yürüttük. Bulgularımız, ayrıca hastalığı yendikten sonraki 12 ay boyunca ölüm riskinin ikiye katlandığını gösterdi” dedi.

Bilim insanları uyardı: Covid-19'u şiddetli geçirenlerin ölüm riski, sonraki yıl 2'ye katlanıyor - 5

13 BİNİ AŞKIN KİŞİ İNCELENDİ

Araştırmacılar, Florida Üniversitesi Hastanesi’nde PCR testi yaptıran 13 bin 638 hastanın elektronik sağlık kayıtlarını takip etti, 178 hasta şiddetli, 246 hasta hafif veya orta derecede semptomlar yaşadı, geri kalanı ise negatif test etti.

Bilim insanları uyardı: Covid-19'u şiddetli geçirenlerin ölüm riski, sonraki yıl 2'ye katlanıyor - 6

Çalışmaya dahil edilen tüm hastalar Covid-19’u yendi ve araştırmacılar onların sağlık durumlarını bir yıl boyunca takip etti.

Bilim insanları uyardı: Covid-19'u şiddetli geçirenlerin ölüm riski, sonraki yıl 2'ye katlanıyor - 7

Prof. Dr. Mainous, Covid-19’u şiddetli geçiren hastaların gelecek yıl içinde ölme şansının önemli ölçüde daha yüksek olduğunu belirtti. Bu eğilimin özellikle, 65 yaşın altındakiler arasında daha yüksek olduğu görüldü.

Bilim insanları uyardı: Covid-19'u şiddetli geçirenlerin ölüm riski, sonraki yıl 2'ye katlanıyor - 8

Diğer taraftan, şiddetli Covid-19 mağdurlarında meydana gelen ölümlerin çoğu, hastalıktan kaynaklanan yaygın komplikasyonlarla bağlantılı değildi. Bu ölümlerin yüzde 80'i, tipik olarak virüsle ilişkili olmayan çok çeşitli nedenlerle meydana geldi.

Bilim insanları uyardı: Covid-19'u şiddetli geçirenlerin ölüm riski, sonraki yıl 2'ye katlanıyor - 9

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNDE GENEL BİR DÜŞÜŞE NEDEN OLUYOR

Çalışmanın yazarlarına göre bu durum, hastaların bağışıklık sistemlerinde  onları savunmasız bırakan genel bir düşüş yaşadıklarını gösteriyor.

Bilim insanları uyardı: Covid-19'u şiddetli geçirenlerin ölüm riski, sonraki yıl 2'ye katlanıyor - 10

ŞİDDETLİ HASTALIKTAB KORUNMANIN TEMEL YOLU AŞI

Mainous, "Artık Covid-19'un herhangi bir komplikasyona bağlı olarak ölüm riskini artırdığını bildiğimizden, şiddetli Covid-19 vakalarını azaltmak için daha da dikkatli olmamız gerekiyor. Şansını denemek ve hastanede tedaviye gücenmek bu durumu engellemiyor. Bu noktada tavsiyemiz, ağır Covid-19 ataklarını önlemek için aşılama gibi önleyici tedbirlerin kullanılmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

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