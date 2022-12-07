Bilim insanları uyardı: Komşu gürültüsü kalp hastalıklarına neden olabilir

Örneğin İngiltere'deki belediyelere 450 bin gürültü şikayeti yapıldı, bu her 70 saniyede bir, bir kişinin komşusunu şikayet etmesi anlamına geliyor. Araştırmacılar bu rakamın 2019'dan 2020'ye kadarki pandemi öncesine göre yüzde 10 daha yüksek olduğunu vurguladı.