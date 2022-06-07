Bilim insanları uyardı: Uzun süre hava kirliliğine maruz kalmak Covid-19'un şiddetini artırıyor

Almanya'da yapılan yeni bir araştırma, uzun süre hava kirliliğine maruz kalan insanların daha ağır Covid-19 semptomları yaşadığını gösterdi. Ülkedeki her ilçenin hava kirliliği verilerini inceleyen uzmanlar, aynı zamanda, hava kirliliği yüksek olan bölgelerde Covid-19 nedeniyle daha fazla ölüm yaşandığını gösterdi. Bilim insanları pandeminin bitmesinin Covid-19'a ilişkin sağlık sorunları ile diğer hastalıkların son bulacağı anlamına gelmediği konusunda uyardı.

Haberler - ntv.com.tr 07.06.2022 - 12:48 | Son Güncelleme : 07.06.2022 - 12:54

Bilim insanları uyardı: Uzun süre hava kirliliğine maruz kalmak Covid-19'un şiddetini artırıyor - 1

Yeni bir araştırma Covid-19'a yakalanan kişilerin, uzun süre hava kirliliğine maruz kalmaları durumunda ciddi semptomlar yaşama olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi.

Almanya’da yapılan çalışma, havada azot dioksitin yüksek seviyelerinin olduğu yerlerde yaşayan insanların, Covid-19'a yakalandıktan sonra yoğun bakım ünitelerine  veya mekanik ventilasyona ihtiyaç duyma olasılıklarının daha yüksek olduğunu buldu.

Bilim insanları uyardı: Uzun süre hava kirliliğine maruz kalmak Covid-19'un şiddetini artırıyor - 2

Çalışmanın yazarlarının bildirdiğine göre, fosil yakıtlar yakıldığında atmosfere azot dioksit salınıyor. Bu gaz, özellikle, kalbin içini ve kan damarlarını kaplayan ince bir zar oluşturan endotel hücrelerine zarar veriyor. Ardından, solunan nefesten bir kişinin kanına oksijen transferini engelliyor.

Bilim insanları uyardı: Uzun süre hava kirliliğine maruz kalmak Covid-19'un şiddetini artırıyor - 3

Büyük bir eğitim hastanesi olan Universitätsmedizin Berlin'den Susanne Koch tarafından yönetilen Alman araştırmacılardan oluşan ekip, "Sonuçlarımız, uzun süreli azot dioksite maruz kalma ile Covid-19 ölüm ve Covid-19 insidans oranı arasında pozitif bir ilişki olduğunu gösteriyor" dedi.

Bilim insanları uyardı: Uzun süre hava kirliliğine maruz kalmak Covid-19'un şiddetini artırıyor - 4

ALMANYA'DAKİ HER İLÇE İNCELENDİ

insanları, daha önce Covid-19 ve hava kirliliği arasında bağlantı kurmuştu, ancak çok az çalışma özellikle şiddetli olan vakalara veya hastalıktan etkilenenlerde altta yatan sağlık koşullarına odaklandı.

Koch ve ekibi, Almanya'daki her ilçe için ortalama azot dioksit seviyelerini hesaplamak için hava kirliliği verilerini kullandı. En yüksek oran Frankfurt'ta, en düşük oran ise Thüringen'deki küçük bir ilçe olan Suhl'da görüldü.

Bilim insanları uyardı: Uzun süre hava kirliliğine maruz kalmak Covid-19'un şiddetini artırıyor - 5

Grup ayrıca, Alman hastanelerinde 2020'de bir ay boyunca yoğun bakım tedavisine ve mekanik ventilasyona ihtiyaç duyan Covid-19 hastalarının sayısıyla ilgili verileri de inceledi. Bu rakamlar, önceden var olan sağlık koşulları gibi diğer faktörlere göre ayarlandı.

Ekip, sonuçlarını analiz ettikten sonra, en düşük uzun süreli nitrojen dioksit maruziyetine sahip 10 ilçenin her birinde Covid-19  hastaları için ortalama 28 yoğun bakım yatağı ve 19 ventilatöre ihtiyaç olduğunu bildirdi.  En yüksek uzun vadeli maruziyete sahip 10 ilçede ise ihtiyaç  144 yoğun bakım yatağı ve 102 ventilatöre ihtiyaç duyulduğu görüldü.

Bilim insanları uyardı: Uzun süre hava kirliliğine maruz kalmak Covid-19'un şiddetini artırıyor - 6

ACE-2 HÜCRELERİ HAKKINDA

Öte yandan, corona virüsün bir kişiyi enfekte ettikten sonra hücrelere girdiğinde Ace-2 reseptörüne bağlandığı biliniyor. Bu reseptörün birçok önemli rolü bulunuyor. Bunlardan ilki, vücudun iltihabı artıran bir protein olan anjiyotensin II seviyelerini düzenlemesine yardımcı olmayı içeriyor. Başka bir deyişle, Ace-2,  enflamasyonu frenlemeye yardımcı oluyor. 

Bilim insanları uyardı: Uzun süre hava kirliliğine maruz kalmak Covid-19'un şiddetini artırıyor - 7

Ancak, corona virüs  Ace-2'ye bağlandığında bu durum gerçekleşmiyor. Hava kirliliğinin anjiyotensin II üzerinde benzer bir kontrol salınımına neden olduğu da biliniyor. Ekip, bu nedenle Covid ve uzun süreli hava kirliliğine maruz kalma kombinasyonunun daha şiddetli inflamasyona, daha şiddetli Covid-19'a ve daha fazla yoğun bakım ve mekanik ventilasyon ihtiyacına yol açacağını savundu.

Bilim insanları uyardı: Uzun süre hava kirliliğine maruz kalmak Covid-19'un şiddetini artırıyor - 8

PANDEMİNİN BİTMESİ SAĞLIK SORUNLARININ BİTECEĞİ ANLAMINA GELMİYOR

Koch sözlerini şöyle tamamladı: "Hava kirliliğine maruz kalma, kalp krizi, felç, astım ve akciğer kanseri dahil olmak üzere onlarca sağlık problemine neden olabilir.  Covid-19 pandemisi sona erdikten çok sonra sağlığa zarar vermeye devam edecektir.

Bilim insanları uyardı: Uzun süre hava kirliliğine maruz kalmak Covid-19'un şiddetini artırıyor - 9

Hava kalitesini iyileştirmek için yenilenebilir enerjiye, temiz ulaşıma ve sürdürülebilir tarıma acilen geçiş gerekiyor. Emisyonları azaltmak sadece iklim krizini sınırlamaya yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın her yerindeki insanların sağlığını ve yaşam kalitesini iyileştirecek” değerlendirmesinde bulundu.

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