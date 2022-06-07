Bilim insanları uyardı: Uzun süre hava kirliliğine maruz kalmak Covid-19'un şiddetini artırıyor

ALMANYA'DAKİ HER İLÇE İNCELENDİ

Bilim insanları, daha önce Covid-19 ve hava kirliliği arasında bağlantı kurmuştu, ancak çok az çalışma özellikle şiddetli olan vakalara veya hastalıktan etkilenenlerde altta yatan sağlık koşullarına odaklandı.

Koch ve ekibi, Almanya'daki her ilçe için ortalama azot dioksit seviyelerini hesaplamak için hava kirliliği verilerini kullandı. En yüksek oran Frankfurt'ta, en düşük oran ise Thüringen'deki küçük bir ilçe olan Suhl'da görüldü.