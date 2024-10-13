Bilim insanları uyarıyor: Depresyon riskini yüzde 31 artırıyor!

Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilen yeni bir araştırma, tatlı tüketiminin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne serdi. Journal of Translational Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, 180 bin kişinin beslenme alışkanlıkları incelendi ve işlenmiş şekerin depresyon riskini yüzde 31 artırdığı tespit edildi.

Bilim insanları uyarıyor: Depresyon riskini yüzde 31 artırıyor! - 1

Yapılan son araştırmalar, tatlı tüketiminin yalnızca fiziksel sağlık değil, aynı zamanda ruh sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler yarattığını ortaya çıkardı.

SAĞLIK HABERLERİ

Bilim insanları uyarıyor: Depresyon riskini yüzde 31 artırıyor! - 2

Bilim insanları çok fazla tatlı yemenin depresyona yol açabileceğini tespit etti.

Journal of Translational Medicine dergisinde yayımlanan araştırma kapsamında  Birleşik Krallık Biyobankası'ndan 180 bin kişinin beslenme alışkanlıkları incelendi. 

Bilim insanları uyarıyor: Depresyon riskini yüzde 31 artırıyor! - 3

3 GRUBA AYRILDILAR

Yapay zekadan yararlanan araştırmacılar, katılımcıları üç gruba ayırdı: hayvansal ve şekerli gıdaları az tüketip meyve ve sebze ağırlıklı beslenenler, bitkisel, hayvansal ve şekerli gıdalar da dahil her şeyden yiyenler ve sağlıklı besinleri genellikle es geçip çoğunlukla şekerli gıdalar tüketenler.

Bilim insanları uyarıyor: Depresyon riskini yüzde 31 artırıyor! - 4

YÜZDE 31 DAHA YÜKSEK

Araştırmacılar tatlıya düşkün grubun, depresyona yakalanma riskinin yüzde 31 daha yüksek olduğunu tespit etti. 

Bilim insanları uyarıyor: Depresyon riskini yüzde 31 artırıyor! - 5

BİRÇOK HASTALIĞI TETİKLİYOR

Verileri analiz eden bilim insanları, tatlıya düşkün olanların sadece ruh sağlığında değil, aynı zamanda diyabet ve kalp hastalığı gibi ciddi sağlık sorunlarıyla da karşılaşma riskinin daha yüksek olduğunu belirledi.

Bilim insanları uyarıyor: Depresyon riskini yüzde 31 artırıyor! - 6

İŞİMİZ HALKI BİLGİLENDİRMEK

Çalışmanın lideri Surrey Üniversitesi'nden Prof. Nophar Geifman,  "İşlenmiş şeker birçok kişinin beslenmesinde önemli bir faktör ve bu sonuçlar, toplum olarak bir şeyi yemeden önce düşünmemiz gerektiğinin bir diğer kanıtını sunuyor" dedi. 

Kimse başkalarına ne yapması gerektiğini söylemek istemez diyen Geifman "Bizim işimiz sadece halkı bilgilendirmek." ifadelerini kullandı. 

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