Bilim insanları uyarıyor: Depresyon riskini yüzde 31 artırıyor!

İŞİMİZ HALKI BİLGİLENDİRMEK

Çalışmanın lideri Surrey Üniversitesi'nden Prof. Nophar Geifman, "İşlenmiş şeker birçok kişinin beslenmesinde önemli bir faktör ve bu sonuçlar, toplum olarak bir şeyi yemeden önce düşünmemiz gerektiğinin bir diğer kanıtını sunuyor" dedi.

Kimse başkalarına ne yapması gerektiğini söylemek istemez diyen Geifman "Bizim işimiz sadece halkı bilgilendirmek." ifadelerini kullandı.