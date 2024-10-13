Bilim insanları uyarıyor: Depresyon riskini yüzde 31 artırıyor!
Birleşik Krallık'ta gerçekleştirilen yeni bir araştırma, tatlı tüketiminin ruh sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini gözler önüne serdi. Journal of Translational Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, 180 bin kişinin beslenme alışkanlıkları incelendi ve işlenmiş şekerin depresyon riskini yüzde 31 artırdığı tespit edildi.
Yapılan son araştırmalar, tatlı tüketiminin yalnızca fiziksel sağlık değil, aynı zamanda ruh sağlığı üzerinde de olumsuz etkiler yarattığını ortaya çıkardı.