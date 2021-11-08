Bilim insanlarından Akdeniz diyeti uyarısı: Kısırlığa neden olabilir

AKDENİZ DİYETİ TÜKETENLERİN İDRARINDA 3 KAT DAHA FAZLA TARIM İLACI VAR

Leifert şunları söyledi: "Bu tür toksinlerin bağışıklık sistemini ve belki de doğurganlığımızı zayıflatabileceğine dair artan kanıtlar var. Hormonlar dengesiz hale gelirse, çocukların büyüme ve gelişmelerini de olumsuz etkileyebilirler. Geleneksel şekilde yetiştirilen meyveler, sebzeler ve kepekli tahıllar, diyetimiz yoluyla emilen çevresel kirleticilerin ana kaynaklarından bazılarıdır. Akdeniz diyeti bu tür yiyeceklere dayandığından, onu yiyenler, diyetlerinin organik olarak yetiştirilen yiyeceklere dayanmasına göre on kat daha fazla bu kirletici madde alımına sahiptir.”

Diğer taraftan, American Journal of Critical Nutrition'da yayınlanan çalışma, düzenli olarak Akdeniz diyeti tüketen grubun, geleneksel beslenme tarzına sahip olanlara kıyasla idrarlarında üç kat daha fazla çevresel kirletici maddeye sahip olduğunu gösterdi.