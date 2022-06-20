Bilim insanlarından devrim yaratan yeni kanser tedavisi: Farelerin beyinlerindeki tümörler yok edildi

Bilim insanları, en küçük kanser hücrelerini bile yok edebilen devrim niteliğinde bir tedavi geliştirdi. Uluslararası ​​bir mühendis, fizikçi, beyin cerrahı, biyolog ve immünolog ekibi, "foto-immünoterapi" adı verilen tedaviyi tasarlamak için güçlerini birleştirdi. Uzmanlar yeni yöntemin, cerrahi, kemoterapi, radyoterapi ve immünoterapiden sonra dünyanın beşinci büyük kanser tedavisi olacağına inandıklarını açıkladı. Yöntemin özellikle şu anki yöntemlerle tedavisi zor olan baş ve boyun bölgesindeki tümörleri hedeflediği aktarıldı.

Haberler - ntv.com.tr 20.06.2022 - 16:45 | Son Güncelleme : 20.06.2022 - 16:51

Bilim insanlarından devrim yaratan yeni kanser tedavisi: Farelerin beyinlerindeki tümörler yok edildi - 1

Işıkla aktive olan yeni bir tedavi yöntemi  kanser hücrelerini karanlıkta parlamaya zorlayarak cerrahların mevcut tekniklere kıyasla daha fazla tümörü çıkarmasına yardımcı oldu. 

Bilim insanlarından devrim yaratan yeni kanser tedavisi: Farelerin beyinlerindeki tümörler yok edildi - 2

Ardından ameliyat tamamlandıktan sonra kalan hücreleri dakikalar içinde öldürdü.

Bilim insanlarından devrim yaratan yeni kanser tedavisi: Farelerin beyinlerindeki tümörler yok edildi - 3

Foto-immünoterapi olarak adlandırılan tedavinin canlılar üzerindeki ilk deneyi, beyin kanserinin en yaygın ve agresif türlerinden biri olan glioblastomalı farelerde yapıldı. Farelerin beyin taramaları, yeni tedavinin en küçük kanser hücrelerini bile aydınlattığını ve sonra onları yok ettiğini gösterdi.

Bilim insanlarından devrim yaratan yeni kanser tedavisi: Farelerin beyinlerindeki tümörler yok edildi - 4

AMELİYETIN ARDINDAN KANSERİN TEKRARLANMAMASI BEKLENİYOR

İngiltere’nin başkenti Londra'daki Kanser Araştırmaları Enstitüsü tarafından yönetilen yeni foto-immünoterapi yöntemini denemeleri, tedavinin, gelecekte kanser hücrelerini hedeflemeye hazırlayabilecek bir bağışıklık tepkisini tetiklediğini gösterdi. Bu durum aynı zamanda, glioblastomanın ameliyattan sonra geri gelmesini önleyebileceğine dair umutları artırdı.

Bilim insanlarından devrim yaratan yeni kanser tedavisi: Farelerin beyinlerindeki tümörler yok edildi - 5

Çalışma lideri Dr Gabriela Kramer-Marek, "Glioblastoma gibi beyin kanserlerinin tedavisi zor olabilir ve ne yazık ki hastalar için çok az tedavi seçeneği var. Ameliyat, tümörlerin yeri nedeniyle zorludur ve bu nedenle, ameliyat sırasında tümör hücrelerinin çıkarılmasını görmenin ve sonrasında kalan kanser hücrelerini tedavi etmenin yeni yolları büyük fayda sağlayabilir” dedi.

Bilim insanlarından devrim yaratan yeni kanser tedavisi: Farelerin beyinlerindeki tümörler yok edildi - 6

YÖNTEM NASIL UYGULANIYOR?

Çalışmanın yazarları, yeni tedavide özel bir floresan boyanın kanseri hedefleyen kimyasal bir maddeyle birleştirildiği açıkladı. 

Bilim insanlarından devrim yaratan yeni kanser tedavisi: Farelerin beyinlerindeki tümörler yok edildi - 7

Farelerde yapılan denemede, kombinasyonun, ameliyat sırasında kanser hücrelerinin görünürlüğünü önemli ölçüde iyileştirdiği ve daha sonra yakın kızılötesi ışıkla etkinleştirildiğinde, bir anti-tümör etkisini tetiklediği gösterildi.

Bilim insanlarından devrim yaratan yeni kanser tedavisi: Farelerin beyinlerindeki tümörler yok edildi - 8

ÖZELLİKLE ZORLU OLAN BAŞ VE BOYUN BÖLGESİNDEKİ TÜMÖRLERİ HEDEFLİYOR

ICR, Imperial College London, Polonya Silesia Tıp Üniversitesi ve İsveç şirketi Affibody AB’den den bilim insanları, yeni kanser tedavisinin özellikle baş ve boyundakiler gibi özellikle zorlu tümörleri daha kolay ve etkili bir şekilde çıkarılmasına  yardımcı olacağını açıkladı.

Bilim insanlarından devrim yaratan yeni kanser tedavisi: Farelerin beyinlerindeki tümörler yok edildi - 9

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