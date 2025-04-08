Bilim insanlarından peynir uyarısı: Diyabet riskini artırıyor
Bilim insanları, peynirin dengeli bir beslenmenin sağlıklı bir parçası olabileceğini ancak bazı peynir türlerinin, özellikle fermente edilmemiş olanların, tip 2 diyabet riskini artırabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Yeni yapılan bir araştırma, bazı süt ürünlerinin bu kronik rahatsızlığa nasıl yol açabileceğini ve bazılarının ise şaşırtıcı derecede koruyucu etkiler gösterebileceğini ortaya koydu.
Tip 2 diyabet, vücudun yeterli insülin üretememesi nedeniyle yüksek kan şekeri seviyelerine yol açan bir rahatsızlıktır. Uzun süreli yüksek kan şekeri, damarlar, sinirler, böbrekler, gözler gibi organlara zarar verebilir ve kalp hastalığı ile felç riskini artırabilir. Dünya çapında önemli bir halk sağlığı sorunu olan bu hastalık, özellikle obezite oranlarının artışıyla birlikte yaygınlaşıyor.