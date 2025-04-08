Bilim insanlarından peynir uyarısı: Diyabet riskini artırıyor

İsveç’te yapılan araştırmada, 1991-1996 yılları arasında Malmö Diyet ve Kanser Çalışması’na katılan 26.461 birey üzerinde yapılan 24 yıllık bir takip çalışması incelendi. Çalışmada, fermente edilmemiş süt, fermente süt (yoğurt ve ekşi süt), peynir, krem ve tereyağı gibi süt ürünlerinin tüketimi araştırıldı.



Sonuçlar, fermente edilmemiş süt ve peynir tüketiminin yüksek olmasının diyabet geliştirme riskini önemli ölçüde artırabileceğini ortaya koydu. Örneğin, fermente edilmemiş süt ve peynirin günlük 100 gramlık artışı, tip 2 diyabet riskini sırasıyla yüzde 4 ve yüzde 3 oranında artırırken, fermente süt ve tereyağının ise diyabet riskini azalttığı gözlendi.



