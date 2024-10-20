Bilim insanlarından yeni çalışma: Hava kirliliği demansı tetikliyor olabilir mi?

Hava kirliliğinin temel bir türü, katıların ve sıvı damlacıklarının minik parçalarının süspansiyonlarından oluşur. Bunlar, araba kamyon egzozlarından, fabrikalardan, tozdan, polenden, volkanlardan, orman yangınlarından ve diğer kaynaklardan üretilir ve partikül madde 2.5 veya basitçe PM2.5 olarak bilinir.

Bu partiküller bir metrenin 2,5 milyonda birinden daha küçük bir çapa sahiptir (bir insan saçından yaklaşık 30 kat daha incedir) ve o kadar küçüktür ki insan vücudunun derinliklerine kadar gidebilir.