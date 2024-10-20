Bilim insanlarından yeni çalışma: Hava kirliliği demansı tetikliyor olabilir mi?
İngiltere'deki Francis Crick Enstitüsü, hava kirliliğinin beyin sağlığına etkilerini araştırmak için "Rapid" adlı bir proje başlatıyor. Bu çalışma, hava kirliliğinin demansı nasıl tetikleyebileceğini inceleyerek, Alzheimer gibi hastalıkların ilerlemesini durduracak yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.
İngiltere'deki Francis Crick Enstitüsü, hava kirliliğinin beyin sağlığı üzerindeki etkilerini anlamak için yeni bir çalışma başlatacak.
"Rapid" adlı bu proje, atmosfer kirliliğinin bunamayı nasıl tetikleyebileceğini incelemeyi ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların ilerlemesini durduracak yeni ilaçların geliştirilmesini hedefliyor.