Bilim insanlarını korkutan yeni Omicron varyantı: BA.2.75 aşılardan ve önceki bağışıklıktan kaçabilir

Haberler - ntv.com.tr 11.07.2022 - 16:46 | Son Güncelleme : 11.07.2022 - 16:53
Hindistan’da yeni bir Omicron alt varyantının yayılması endişe yarattı.
Bilim insanları, yeni mutasyonun aşılardan ve önceki enfeksiyonlardan kalan bağışıklıktan kaçabileceğini belirtiyor.
Bununla birlikte, BA.2.75 olarak adlandırılan bu alt varyantın, dünya çapında öne çıkan BA.5 dahil olmak üzere diğer Omicron varyantlarından daha ciddi hastalığa neden olup olmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.
Konuya ilişkin açıklama yapan ABD’deki Mayo Clinic viroloji uzmanı Matthew Binnicker, “Yeni varyantın, özellikle Hindistan'daki bulaşma oranlarında artışa neden olduğu görünüyor. Ancak, varyanta ilişkin pek çok konu henüz belirsiz. Ancak, BA.2.75’in dünyanın daha düşük düzeyde virüs gözetimine sahip bölgelerinde tespit edilmesi, hızlı bir şekilde yayıldığının erken bir göstergesidir” diye uyardı.
Diğer taraftan, ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC) Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Konseyi-Genomik ve Bütünleştirici Biyoloji Enstitüsü'nden Lipi Thukral, Covid-19'un en son mutasyonunun Hindistan'daki birkaç farklı eyalette tespit edildiğini ve diğer varyantlardan daha hızlı yayılıyor gibi göründüğünü söyledi.
BA.2.75, şimdiye kadar, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh, Maharashtra ve ulusal başkent Delhi dahil olmak üzere birçok Hint eyaletinde bildirildi. Ayrıca ABD, Avustralya, Almanya, İngiltere ve Kanada dahil olmak üzere 10 ülkede daha tespit edildi.
DSÖ’nün baş bilim insanı Dr. Soumya Swaminathan, corona virüsün yeni varyantındakii bazı mutasyonların virüsün başak proteinin reseptör bağlama alanı ile ilgili olduğunu söyledi.
Swaminathan, “Bu, virüsün insan hücrelerine bağlanan kilit parçası olduğundan, davranışını izlememiz gerekiyor. Ancak alt varyantın ek bağışıklık istilası özelliklerine sahip olup olmadığını veya klinik olarak daha şiddetli olup olmadığını söylemek için henüz çok erken" dedi.
Diğer taraftan, Hindistan Sağlık Bakanlığı’na bağlı bir genomik gözetim kurumu olan Indian Sars-CoV-2 Genomik Konsorsiyumu (Insacog) ile çalışan bilim insanları, BA.2.75 ile enfekte olanların ya asemptomatik olduğunu ya da hafif Covid-19 belirtileri taşıdığını aktardı.
Son olarak, araştırmacılar, aşıların ve güçlendiricilerin enfeksiyona karşı en iyi savunma olduğunu söyledi.
Dr. Binnicker, "Bazıları, 'aşı ve takviye, insanların enfekte olmasını engellemedi' diyebilir. Evet, bu doğru. Ancak gördüğümüz şey, hastaneye kaldırılan ve ölen insanların oranları önemli ölçüde azaldı. Daha fazla insan aşılandıkça, güçlendikçe veya doğal olarak enfekte oldukça, dünya çapında arka plandaki bağışıklık seviyelerinin yükseldiğini görmeye başlıyoruz” diye konuştu.