Bilim Kurulu üyesi madde madde uyardı: Corona virüsten korunma rehberi

ntv.com.tr 20.03.2020 - 08:10
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, alışveriş yaptıktan sonra paketli ürünlerin sabunlu suyla yıkanması gerektiğini söylüyor. Alışveriş torbasından çıkardığımız paketli ürünleri sabunlu suyla yıkamak virüsün bulaşmasının önünde önemli bir önlem.
BEZLE KURULAYALIMDaha sonra ürünleri temiz bir bezle kurutuyoruz.
Taşova, sebze meyvelerin ise her zamanki gibi yıkanıp kurutularak buzdolabına kaldırılabileceğini söylüyor.
"Yüzde 60'tan 90'a kadar alkol derecesinin olması durumunda, bu "zarflı' bir virüs olduğu için bunu ortamdan uzaklaştırabiliyoruz, elimizi temizleyebiliyoruz.
Hapşırma gibi bir şey olursa elimizin çok hızlı şekilde su ve sabunla en az 20 saniye yıkanmasını öneriyoruz. El hijyeni buradaki mücadelede en önemli unsur.
Her yerde maske takan insanları görüyoruz. Şimdi maskeyi biz Bilim Kurulu olarak hastaların takmasını istiyoruz. Yayılma söz konusu olduğu zaman özellikle riskli kişilerde olmak üzere. Eğer çok dip dibe metroya, otobüse biniliyorsa oradaki o kişiler de maske takabilir.
Maske taktığınız zaman asla o maskeye dokunulmaz, o maskeyi düzeltmek için dokunmamanız gerekir. Hele ki çevreye dokundunuz, masaya, sandalyeye, kapı koluna, ondan sonra da maskenize dokundunuz, önce kendinizi enfekte edersiniz.
Eldiven takanları görüyoruz. Eldivenle sadece kendini koruduğunu sanıyor ama kendini de korumuyor. Eldiven takan insan el hijyeni yapmıyor. Eldiven takan kişiler ne yapıyor? Ben havaalanında gördüm, eldiveni takıp o eliyle her tarafa dokunup sonra kendi maskesine dokunuyor. Kendilerini enfekte edecekler. Bu son derece önemli. Eldiven takmaya gerek yoktur. Yanınızda küçük bir kolonya taşıyın, dokunduktan hemen sonra sık sık el hijyeninizi sağlayın, en önemli şey budur. Eldiven kullanmayı bize (doktorlara) bırakın. Eldiven takan kişi elini yıkamıyor.
Markette makarna paketine, domatese, çevreye dokundunuz, bundan sonra el hijyeninizi sağlayacaksınız. Buradaki en önemli unsur, onun üstünde taşıdığı virüsten ziyade sizin elinizi ne sıkılıkta yıkadığınızla alakalı.
İşten eve gelen kişinin hemen üstünü çıkarması, mümkünse bir duş almasında yarar var. Ayakkabılarla içeri girilmesin, istediğimiz bu.
Eve gelip üzerinizden çıkardığınız kıyafetlerin yıkanabilenlerini mutlaka yıkayın. Ceket ve palto gibi kayafetleri hemen dolaptakilerin yanına asmayın. Bir askıya asıp açık havada birkaç saat bekletin.
Evinizin temizliğini daha sık yapın. Hastaları, üst solunum yolu enfeksiyonu olanları evinize almayın.
Panik yapmadan, özellikle riskli grupları korumamız gerek. Biz ailemizle yaşlılarımızla bir arada yaşayan bir toplumuz. İngiltere gibi yaşlı vatandaşlara 'Gidin 4 ay torununuzdan uzak kalın' diyemiyoruz. Bir de akciğer hastalığı, yüksek tansiyonu olanlarla ve yaşlılarımızla temasın en aza indirgenmesi gerekiyor."
-Ellerinizi sık sık su ve sabun ile en az 20 saniye boyunca ovalayarak yıkayın.
-Soğuk algınlığı belirtileri gösteren kişilerle aranıza en az 3-4 adım mesafe koyun.
-Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burnu tek kullanımlık mendille kapatın. Mendil yoksa dirseğin iç kısmını kullanın.
-Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan kaçının.
-Ellerinizle gözlerinize, ağzınıza ve
burnunuza dokunmayın.
-Yurtdışı seyahatlerinizi iptal edin ya da erteleyin.
-Yurtdışından dönüşte ilk 14 günü evinizde geçirin.
-Bulunduğunuz ortamları sık sık havalandırın.
-Kıyafetlerinizi 60-90 derecede normal deterjanla yıkayın.
-Kapı kolları, armatürler, lavabolar gibi sık kullandığınız yüzeyleri su ve deterjanla her gün temizleyin.
-Soğuk algınlığı belirtileriniz varsa yaşlılar ve kronik hastalığı olanlarla temas etmeyin, maske takmadan dışarı çıkmayın.
-Havlu gibi kişisel eşyalarınızı ortak kullanmayın.
-Bol sıvı tüketin, dengeli beslenin, uyku düzeninize dikkat edin.
-Düşmeyen ateş öksürük ve nefes darlığınız varsa, maske takarak bir sağlık kuruluşuna başvurun.