Bilim ne diyor? Sakız çiğnemek ve kanser arasında şaşırtan bağlantı
Sık sık sakız çiğneyenler her yıl on binlerce mikroplastik tüketiyor olabilir. Mikroplastikler, beş milimetreden daha küçük olan plastik parçacıklarıdır ve havamızda, suyumuzda, yiyeceklerimizde ve hatta sakızlarımızda bulunabiliyor.
Yapılan araştırmalar, bu zararlı plastik parçacıklarının vücuda girdiğinde hücrelere ve DNA'ya zarar verebileceğini, genetik aktivitelerde değişiklikler yaratabileceğini ve kanser riskini artırabileceğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, sakız çiğnemenin tükürüğe mikroplastik bıraktığını ve bu plastiklerin yutularak sindirim sistemine girmesine yol açtığını keşfetti.