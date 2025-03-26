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Bilim ne diyor? Sakız çiğnemek ve kanser arasında şaşırtan bağlantı

Sık sık sakız çiğneyenler her yıl on binlerce mikroplastik tüketiyor olabilir. Mikroplastikler, beş milimetreden daha küçük olan plastik parçacıklarıdır ve havamızda, suyumuzda, yiyeceklerimizde ve hatta sakızlarımızda bulunabiliyor.

Bilim ne diyor? Sakız çiğnemek ve kanser arasında şaşırtan bağlantı - 1

Yapılan araştırmalar, bu zararlı plastik parçacıklarının vücuda girdiğinde hücrelere ve DNA'ya zarar verebileceğini, genetik aktivitelerde değişiklikler yaratabileceğini ve kanser riskini artırabileceğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, sakız çiğnemenin tükürüğe mikroplastik bıraktığını ve bu plastiklerin yutularak sindirim sistemine girmesine yol açtığını keşfetti.


SAĞLIK HABERLERİ

Bilim ne diyor? Sakız çiğnemek ve kanser arasında şaşırtan bağlantı - 2

DailyMail'de yer alan habere göre; Sakızların yapımında genellikle atlandırıcılar ve aroma vericiler bulunur. Araştırmalar, sentetik ve doğal sakızların aynı tür polimerleri içerdiğini ve bu sakızların çiğnenmesi sırasında benzer miktarda mikroplastik saldığını belirledi.


Bilim ne diyor? Sakız çiğnemek ve kanser arasında şaşırtan bağlantı - 3

Her iki sakız türünde en yaygın bulunan polimerler arasında, polietilen ve polipropileni içeren poliolefinler yer alıyor.

Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles (UCLA) Mühendislik Profesörü ve baş araştırmacı Sanjay Mohanty, bu konuda yaptığı açıklamada, "Amacımız kimseyi telaşlandırmak değil. Bilim insanları mikroplastiklerin insan vücudu için güvenli olup olmadığını henüz bilmiyorlar. İnsanlar üzerinde yapılan bir deney yok, ancak plastiğe günlük maruz kalmamızın farkındayız ve araştırmalarımız bu konuyu incelemeyi amaçlıyor," dedi.


Bilim ne diyor? Sakız çiğnemek ve kanser arasında şaşırtan bağlantı - 4

Araştırma ekibi, iki farklı deneyde, marketlerden alınan beş marka sentetik ve beş marka doğal sakızı test etti. İlk deneyde, her denek yedi farklı sakız parçasını çiğnedi ve her 30 saniyede bir tükürük örneği aldı. İkinci deneyde ise, her sakız parçasından salınan mikroplastiklerin hızını ölçmek için 20 dakikalık bir süre boyunca periyodik olarak tükürük örnekleri toplandı.


Bilim ne diyor? Sakız çiğnemek ve kanser arasında şaşırtan bağlantı - 5

Araştırma, her gram sakızdan ortalama 100 mikroplastik salındığını, bazı parçaların ise gram başına 600 mikroplastik içerdiğini ortaya koydu. Araştırmacılar, ortalama bir insanın yılda 160 ila 180 adet sakız çiğnediğini ve bu miktarın da yaklaşık 30.000 mikroplastik tüketimine yol açtığını belirtiyor.


Bilim ne diyor? Sakız çiğnemek ve kanser arasında şaşırtan bağlantı - 6

Test sonuçları, çiğnendikten sonraki ilk iki dakika içinde sakızın kaplamasından en fazla mikroplastik salındığını gösterdi. Sekiz dakika sonunda, toplanan plastik parçacıkların yüzde 94'ü serbest kalmıştı. Araştırmacılar, sakızdan alınan mikroplastik miktarını azaltmak için, her birkaç dakikada bir sakız değiştirmek yerine tek bir parça sakızı daha uzun süre çiğnemeyi öneriyor.

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