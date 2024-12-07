Bilim ne diyor: Yatmadan önce protein tozu içmek doğru mu?
Yatmadan önce protein tozu karıştırdığınız içecekleri içmek, özellikle sporcular ve vücut geliştiriciler için kasların iyileşmesine ve büyümesine yardımcı olabilir. Kilo vermede iştahı azaltarak potansiyel olarak faydalı olsa da aşırı tüketimden kaçınılmalıdır. Protein tozu tüketenler, gece karışımlarıyla bu trendden yararlanıyor ancak kişiselleştirilmiş beslenme tavsiyeleri, bireysel uygunluğu belirlemek için hala çok önemli.
Protein alımının zamanlaması, fitness endüstrisinde çokça tartışılan bir konudur. Yaygın bir soru, yatmadan hemen önce protein shake içmenin avantajlı olup olmadığıdır. Bu davranış, sporcular, fitness tutkunları ve hatta kilo vermeye çalışan kişiler için potansiyel olarak oyunun kurallarını değiştiren bir alışkanlık haline geldi.