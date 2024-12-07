Bilim ne diyor: Yatmadan önce protein tozu içmek doğru mu?

Bu nedenle, yatmadan önce proteinli smoothieler, kas gelişimini ve iyileşmesini en üst düzeye çıkarmak isteyen vücut geliştiriciler ve sporcular için vazgeçilmez hale geldi.



Hikaye, kilo vermeye çalışan kişiler için biraz karmaşıktır. Protein açısından zengin ve kalorisi düşük bir smoothie, uyurken metabolizmayı hızlandırmaya, istekleri azaltmaya ve geceleri açlığı bastırmaya yardımcı olabilir.



Ancak uzmanlar, özellikle hareketsiz bir yaşam süren veya kilo almaya yatkın olan kişiler için çok fazla tüketmekten kaçınmayı öneriyor.