Bilimsel olarak kanıtlandı: Tansiyon hapı kadar etkili olan 10 besin
Sağlıklı beslenme ve yaşam biçimi yüksek tansiyonu engelleyebilir. Hatta yüksek tansiyona bağlı olarak gelişen kalp hastalığı, felç ve böbrek hastalığı riskini de azaltabilir. Bazı besinler kan basıncını düşürerek tansiyon hastalığını önlemeye yardımcı olabilir. Bu yiyecekleri beslenme listesine dahil etmek uzun vadede sağlık için pek çok fayda sağlayabilir.
Yapılan araştırmalar meyveler, sebzeler, kuruyemişler ve yağlı balıklar gibi belirli yiyeceklerin kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Bu besinleri düzenli olarak tüketmek yüksek tansiyon ve buna bağlı olarak gelişebilecek hastalıkların riskini azaltabilir.