Bilimsel olarak kanıtlandı: Tansiyon hapı kadar etkili olan 10 besin

Sağlıklı beslenme ve yaşam biçimi yüksek tansiyonu engelleyebilir. Hatta yüksek tansiyona bağlı olarak gelişen kalp hastalığı, felç ve böbrek hastalığı riskini de azaltabilir. Bazı besinler kan basıncını düşürerek tansiyon hastalığını önlemeye yardımcı olabilir. Bu yiyecekleri beslenme listesine dahil etmek uzun vadede sağlık için pek çok fayda sağlayabilir.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Tansiyon hapı kadar etkili olan 10 besin - 1

Yapılan araştırmalar meyveler, sebzeler, kuruyemişler ve yağlı balıklar gibi belirli yiyeceklerin kan basıncını düşürmeye yardımcı olabileceğini ortaya koydu. Bu besinleri düzenli olarak tüketmek yüksek tansiyon ve buna bağlı olarak gelişebilecek hastalıkların riskini azaltabilir.

SAĞLIK HABERLERİ

Bilimsel olarak kanıtlandı: Tansiyon hapı kadar etkili olan 10 besin - 2

Belirli yiyecekler ve genel diyet, insanların kan basıncını yönetmesine yardımcı olabilir.

ABD'li uzmanlar, günlük yaklaşık 2 tabak meyve ve 3 tabak sebze tüketilmesini öneriyor, ancak bu yaşa ve cinsiyete göre biraz değişkenlik gösterebilir.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Tansiyon hapı kadar etkili olan 10 besin - 3

YABAN MERSİNİ VE ÇİLEK

Yaban mersini ve çilek, bir tür flavonoid olan antosiyaninler adı verilen antioksidan bileşikler içerir.

2019 tarihli bir araştırmada antosiyaninlerin ve antosiyanin açısından zengin meyvelerin kan basıncını düşürebileceği teorisini destekleyen tutarlı bulgular olduğunu ileri sürüldü. Ancak, bu sonucun genelleştirilmediğini ve çalışma uzunluğu, başlangıç ​​özelliklerini çeşitli faktörlere dahil olduğu da vurgulandı.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Tansiyon hapı kadar etkili olan 10 besin - 4

2. MUZ

Muzlar hipertansiyonu yönetmeye yardımcı olabilen potasyum içerir. Bir orta boy muz yaklaşık 422 miligram (mg) potasyum içerir.

Bir porsiyon 1 büyük muz, 1 su bardağı dilimlenmiş muz veya bir su bardağının üçte ikisi ezilmiş muz olacaktır.

Amerikan Kalp Derneği'ne göre, potasyum sodyumun etkilerini azaltır ve kan damarlarının duvarlarındaki gerginliği hafifletir.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Tansiyon hapı kadar etkili olan 10 besin - 5

3. PANCAR

Pancar suyu içmek, kan basıncını düşürmede etkili olabilir. Araştırmalar pancar suyundaki nitratın arteriyel hipertansiyonu olan kişilerde sistolik kan basıncını düşürdüğünü ancak diyastolik kan basıncını etkilemediğini gösteriyor.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Tansiyon hapı kadar etkili olan 10 besin - 6

4. BİTTER ÇİKOLATA

Bitter çikolatanın bir bileşeni olan kakao, bir antioksidan olan flavonoidler içerir. Amerikan Kalp Derneği'ne göre flavonoidler kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

Amerikan Kalp Derneği, zaman zaman az miktarda çikolata yemenin dengeli bir diyetin parçası olabileceğini söylüyor.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Tansiyon hapı kadar etkili olan 10 besin - 7

5. KİVİ

Günlük bir porsiyon kivi, diğer faydalarının yanı sıra sistolik kan basıncını düşürebilir. 7 hafta boyunca kahvaltıdan önce günde 2 kivi yiyen kişilerin kan basıncında azalma olduğu yapılan araştırmalarda ortaya çıktı. Kiviler ayrıca C vitamini açısından da zengindir.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Tansiyon hapı kadar etkili olan 10 besin - 8

6. KARPUZ

Karpuz, güçlü bir amino asit kaynağı olarak bilinir. Vücudun kan damarlarını gevşeten ve atardamarlarda esnekliği teşvik eden bir gaz olan nitrik oksit üretmesine yardımcı olur. Bu etkiler kan akışına yardımcı olur ve bu da yüksek tansiyonu düşürebilir.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Tansiyon hapı kadar etkili olan 10 besin - 9

7. YULAF

Yulaf, kan basıncı dahil kalp sağlığına fayda sağlayabilecek beta-glukan adı verilen bir lif türü içerir.

2020 yılında yapılan bir araştırma, yulafta bulunan beta-glukanın kan basıncını düşürebileceğini söylüyor. Bu sonuçlar, yulafta bulunan bileşenlerin yüksek tansiyonu önlemeye ve kalp sağlığını başka şekillerde korumaya yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Tansiyon hapı kadar etkili olan 10 besin - 10

8. YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER

Yapraklı yeşil sebzeler, kan basıncını yönetmeye yardımcı olan nitratlar açısından zengindir. Yapılan araştırmalar, günde en az 1 su bardağı yeşil yapraklı sebze yemenin kan basıncını düşürebileceğini ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltabileceğini gösteriyor.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Tansiyon hapı kadar etkili olan 10 besin - 11

9. SARIMSAK

Sarımsağın antibiyotik ve antifungal özellikleri vardır ve bunların çoğu ana aktif maddesi olan allicin'den kaynaklanıyor olabilir. Sarımsak tüketimi yüksek tansiyonu dengelemeye yardımcı olabilir, kan basıncını düşürmeye etki edebilir.

Bilimsel olarak kanıtlandı: Tansiyon hapı kadar etkili olan 10 besin - 12

10. NAR

Nar, antioksidanlar ve yüksek tansiyonu ve aterosklerozu önlemeye yardımcı olabilecek diğer bileşenler içerir. 2018'de yapılan bir araştırmada, günlük nar suyu tüketiminin diyabetli kişilerde kan basıncını düşürebileceğini öne sürüyor.

ÖNEMİ: Bu besinler vücuda pek çok fayda sağlar ve kan basıncını dengelemeye yardımcı olur. Ancak yine de herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için bu besinleri tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.

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