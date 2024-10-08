Bilimsel olarak kanıtlandı: Tansiyon hapı kadar etkili olan 10 besin

10. NAR

Nar, antioksidanlar ve yüksek tansiyonu ve aterosklerozu önlemeye yardımcı olabilecek diğer bileşenler içerir. 2018'de yapılan bir araştırmada, günlük nar suyu tüketiminin diyabetli kişilerde kan basıncını düşürebileceğini öne sürüyor.



ÖNEMİ: Bu besinler vücuda pek çok fayda sağlar ve kan basıncını dengelemeye yardımcı olur. Ancak yine de herhangi bir sağlık problemi yaşamamak için bu besinleri tüketmeden önce mutlaka bir uzmana danışın.