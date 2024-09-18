Bilinçsiz tüketimi sağlığı tehdit ediyor! Karaciğer, kalp, böbrekler için büyük risk
Sporcular, vücut geliştiriciler ve fitness tutkunları arasında protein takviyeleri oldukça yaygın olarak kullanılıyor. Kasların büyümesine ve gelişmesine yardımcı olmasıyla bilinen protein takviyelerini kullanırken dikkatli olmak gerekiyor.. Genellikle protein tüketimini artırmanın güvenli ve etkili bir yöntem olarak kabul edilse de sağlık için ciddi zararları olabilir.
Fitness severler bu takviyeye yönelir. Çünkü kas yenilenmesini destekleyen amino asitlerle doludur. Hızlı sindirimi onu antrenmandan sonra iyileşmek için bu ürünleri favori yapar.
Onaylanmış dozajlarda alındığında genellikle güvenli kabul edilir. Bazı insanlar, özellikle aşırı alındığında veya halihazırda karaciğer hastalığı olan kişiler tarafından alındığında karaciğer fonksiyonu üzerindeki etkisi olumsuz yönde olabilir.