Bilinçsiz tüketimi sağlığı tehdit ediyor! Karaciğer, kalp, böbrekler için büyük risk

Fitness severler bu takviyeye yönelir. Çünkü kas yenilenmesini destekleyen amino asitlerle doludur. Hızlı sindirimi onu antrenmandan sonra iyileşmek için bu ürünleri favori yapar.

Onaylanmış dozajlarda alındığında genellikle güvenli kabul edilir. Bazı insanlar, özellikle aşırı alındığında veya halihazırda karaciğer hastalığı olan kişiler tarafından alındığında karaciğer fonksiyonu üzerindeki etkisi olumsuz yönde olabilir.