Bilinçsiz tüketimi zehirliyor: Sirkeli suda bekletin, yıkamadan yemeyin
Mantar en faydalı ve sevilen besinlerin başında geliyor. Ancak mantar tüketimi ve saklama koşullarında bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü mantar doğru muhafaza edilmediğinde ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor.
Mantarların tüketim ve saklama koşullarına dikkat edilmemesi durumunda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor.
Mantarlar başta esansiyel aminoasitler olmak üzere içinde pek çok vitamin ve minerali barındırıtor. Bu bakımdan beslenme açısından önemli bir besin maddesidir. Kültür mantarlarının yanı sıra özellikle bugünlerde dağlarımız, özellikle çam ormanlarında kanlıca, kuzu, cincile gibi mantarlarımız doğal olarak bulunabiliyor. Bunlar köylülerimiz tarafından toplanıp gıda olarak tüketilebildiği gibi pazarlarımızda da satılabiliyor.