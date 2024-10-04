Bilinçsiz tüketimi zehirliyor: Sirkeli suda bekletin, yıkamadan yemeyin

Mantar en faydalı ve sevilen besinlerin başında geliyor. Ancak mantar tüketimi ve saklama koşullarında bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü mantar doğru muhafaza edilmediğinde ciddi gıda zehirlenmelerine yol açabiliyor.

Bilinçsiz tüketimi zehirliyor: Sirkeli suda bekletin, yıkamadan yemeyin - 1

Mantarların tüketim ve saklama koşullarına dikkat edilmemesi durumunda ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor.

Mantarlar başta esansiyel aminoasitler olmak üzere içinde pek çok vitamin ve minerali barındırıtor. Bu bakımdan beslenme açısından önemli bir besin maddesidir. Kültür mantarlarının yanı sıra özellikle bugünlerde dağlarımız, özellikle çam ormanlarında kanlıca, kuzu, cincile gibi mantarlarımız doğal olarak bulunabiliyor. Bunlar köylülerimiz tarafından toplanıp gıda olarak tüketilebildiği gibi pazarlarımızda da satılabiliyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Bilinçsiz tüketimi zehirliyor: Sirkeli suda bekletin, yıkamadan yemeyin - 2

Mantar tüketimi gıda güvenliği bakımından pek çok riske sahip. Uzmanlar bu konuda mutlaka dikkat edilmesi erektiğini öneriyor.
Öncelikle doğru mantarların seçilmesi ve toplanması, doğru türlerin toplanması gereklidir. Çankırı bölgesinde en yaygın olan çam ağaçlarının altında yetişen kanlıca mantarımız, lactarius türü mantardır. Lactariusun içinde zehirli mantarlar fazladır. Yüzeyi tüylü ve etrafı dalgalı olan mantarlar genel olarak zehirli kabul edilir.

Bilinçsiz tüketimi zehirliyor: Sirkeli suda bekletin, yıkamadan yemeyin - 3

PİŞİRDİKTEN EN KISA SÜREDE TÜKETİN

Uzmanlar mantarın gıda güvenliğinde bir diğer unsurun pişirilmesi, tüketilmesi ve pişmiş olarak muhafaza edilmesi olduğunun altını çiziyor.

Doğadan toplanan birçok mantar, parazitler ile E.coli, listeria monocytogenes, salmonella gibi bakterileri içerebilir. Bu açıdan aldığımız mantarları yıkamalı ve mümkünse sirkeli suda bir süre beklettikten sonra pişirmelisiniz.

Bilinçsiz tüketimi zehirliyor: Sirkeli suda bekletin, yıkamadan yemeyin - 4

Anadolu'nun genel özelliği, bütün gıdaları oldukça iyi pişiririz. Çünkü bulunduğumuz iklim coğrafyası mikroorganizmaların gelişimi için ideal sıcaklıkları sağlar. Mantar da aynı şekilde iyice her tarafı pişirilmelidir.

Bilinçsiz tüketimi zehirliyor: Sirkeli suda bekletin, yıkamadan yemeyin - 5

Mantar iyi pişirildikten sonra içinde hiçbir mikroorganizma kalmaz.
Bu bakımdan diğer gıdalarla, özellikle çiğ gıdalarla teması oldukça risklidir. Buzdolabında muhafaza ederken çiğ etlerden veya başka gıdalardan mikroorganizma bulunmayan mantara mikroorganizmalar bulaşabilir.

Bilinçsiz tüketimi zehirliyor: Sirkeli suda bekletin, yıkamadan yemeyin - 6

Protein başta olmak üzere besin içeriğince zengin olan mantar, bu haliyle mikroorganizmalar için iyi bir üreme alanıdır. Mikroorganizmalar hızla çoğalabilir, insan sağlığı için riskli sayıya ulaşabilir ve sonunda ciddi gıda zehirlenmesine yol açabilir. Bu bakımdan mantarı pişirdikten sonra mümkün olan en kısa sürede tüketmelisiniz.

Bu bakımdan mantarların özellikle kurutularak veya turşusu yapılarak muhafaza edilmesi uzun süre faydalı özelliklerinden faydalanmamız için faydalı olabilir. Toplanan mantarları güneşte kurutarak mantar kurusu olarak kullanılabilir veya kurutulmuş mantarı farklı gıdaların hazırlamasında kullanabiliriz

Bilinçsiz tüketimi zehirliyor: Sirkeli suda bekletin, yıkamadan yemeyin - 7

MANTAR TÜKETİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Mantar zehirlenmesi riskini ortadan kaldırmak için mantar tüketirken bazı noktalara dikkat etmeniz gerekir. Uzmanlar tükettiğiniz mantarların mutlaka taze olması gerektiğinin altını çiziyor.

  • Yenilebilir mantarlarla zehirli mantarları ayırt etmek çok önemlidir. Eğer mantarları tanımıyorsanız, mutlaka bir uzmandan yardım alın.
  • Mantarların taze olduğundan emin olun. Taze mantarlar genellikle sert, pürüzsüz ve parlak görünür. Renk değişikliği veya kötü koku varsa tüketmeyin.
  • Çoğu mantar, pişirilmeden tüketilmemelidir. Pişirme işlemi, mantarların sindirilmesini kolaylaştırır ve bazı toksinleri yok eder.
  • Daha önce mantar yemediyseniz, alerjik reaksiyon riski olabilir. Küçük bir miktarla başlayarak vücudunuzun tepkisini gözlemleyin.
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