Biontech aşısının yolculuğu (Depodan hastaneye)

DHA 02.04.2021 - 13:54
Pfizer-Biontech aşılarının uygulanmasına bugün itibariyle başlandı. Aşı hakkı açılanlar, MHRS randevu sistemi üzerinden Sinovac veya Biontech arasında seçim yaparak aşıların uygulandığı hastaneler veya aile hekimliklerinden randevularını alarak aşı olmaya gitti.
İnaktif aşı olan Sinovac'tan farklı olarak Halk Sağlığı Laboratuvarları'nda -70 derecedeki dolaplarda saklanan aşılar, günlük randevu sayısına göre belirlenen ihtiyaç doğrultusunda ana dolaplardan aşı araçları ve özel taşıma aküleriyle soğuk zincir kırılmadan aşı merkezlerine götürülüyor.
Aşılar, 2-8 derecelik aşı dolaplarında 120 saat yani 5 gün boyunca tutulabiliyor. Biontech aşıları, mRNA bazlı aşı olduğu için önce çözünmesi bekleniyor, daha sonra flakonlar serum fizyolojik ile sulandırılıyor. Ardından çok hassas bir şekilde sallanarak karıştırma işlemi yapılıyor, renk ve partikül kontrolü yapıldıktan sonra bir flakondan tek kullanımlık şırıngalarla 6 ayrı doz şeklinde vatandaşlara uygulanıyor. Hızla kullanılması gereken durumlarda aşı, oda sıcaklığında yarım saat içinde çözünebiliyor.
Çözünen aşının 6 saat içinde uygulanmış olması gerekiyor. Biontech aşılarının Halk Sağlığı Laboratuvarlarından aşı polikliniğinde uygulanmasına kadar yolculuğu görüntülendi.