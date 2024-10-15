Bir faydası daha çıktı: Alzheimer riskini azaltıyor!

Örneğin, günün geç saatlerinde kahve içmek uykuyu etkilediği gibi bu uzun vadeli nörolojik işleyişe de etki edebiliyor.

Çikolata ve enerji içeceklerini aşırı tüketmek ise ilave şeker yüküne neden oluyor ve bu da bilişsel sağlığı riske atıyor.