Bir faydası daha çıktı: Alzheimer riskini azaltıyor!
Fransa'da yapılan bir araştırma, kafein alımının Alzheimer ve hafif bilişsel bozukluk riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu. 70 yaş üzeri katılımcılar üzerinde yapılan incelemeler sonucunda günde 200 mg’dan fazla kafein tüketenlerin hafıza sorunları yaşama olasılığı, düşük kafein tüketenlere göre 2,5 kat daha az.
Fransa'da bir ekip, 2010-2015 yılları arasında hafif bilişsel bozukluk veya Alzheimer teşhisi konulan hastalarla ilgili verileri inceledi. Yaşları 70'in üzerinde olan 263 katılımcının klinik değerlendirmesi yapılarak, günlük kahve, çikolata, çay ve gazlı içecekler gibi kafein içeren gıdaları tüketim miktarları incelendi.
Gönüllüler, MR taramalarına girdi ve kan ile beyin omurilik sıvısı (BOS) örnekleri verdi.