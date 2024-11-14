Bir gıdayı (eti) ikinci kez dondurmak tehlikeli mi? 5 soruda dondurulmuş gıdaların tüketimi

Dondurulmuş besinler çözdürülürken eğer doğru işlem uygulanmazsa fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan olumsuz durumlar meydana gelebilir. İngiltere’deki Gıda Standartları Kurumu (FSA) dondurulmuş gıdaların sağlıklı tüketimi ile ilgili soruları yanıtladı. FSA, "Bir gıdayı (eti) ikinci kez dondurmak tehlikeli mi?" sorusuna da açıklık getirdi. İşte 5 maddede FSA uzmanlarının dondurulmuş gıdalarla ilgili ipucu ve uyarıları.

Bir gıdayı (eti) ikinci kez dondurmak tehlikeli mi? 5 soruda dondurulmuş gıdaların tüketimi - 1

Dondurulmuş besinleri tüketmenin sağlık için çok zararlı olduğu söyleniyor. Peki, gıda dondurucuda uzun süre beklerse bozulur mu? Bir gıdayı (eti) ikinci kez dondurmak tehlikeli mi? İngiltere’deki Gıda Standartları Kurumu (FSA) dondurulmuş gıdaların sağlıklı tüketimi ile ilgili soruları yanıtladı

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Bir gıdayı (eti) ikinci kez dondurmak tehlikeli mi? 5 soruda dondurulmuş gıdaların tüketimi - 2

GIDA YALNIZCA ALINDIĞI GÜN MÜ DONDURULUR?

FSA araştırmasına katılanların %43'ü, gıdaların son kullanım tarihine kadar dondurulabileceğine inanıyor. Ancak, FSA uzmanlarına göre bu bilgi yanlıştır. Gıda ürünleri son kullanım tarihine kadar dondurulabilir, fakat zamanla tazeliklerinde azalma olabilir ve besin değerleri düşebilir. Bununla birlikte, bu durum sağlık açısından tehlikeli değildir.

Bir gıdayı (eti) ikinci kez dondurmak tehlikeli mi? 5 soruda dondurulmuş gıdaların tüketimi - 3

GIDA DONDURUCUDA UZUN SÜRE BEKLERSE BOZULUR MU?

FSA araştırmasına göre, halkın %38’i gıdaların derin dondurucuda bozulabileceğine inanıyor. Ancak, kurumun genel müdürü Steve Wearne, bunun doğru olmadığını belirtiyor. Wearne, gıdaların derin dondurucuda güvenli olduğunu, ancak zamanla buz kristallerinin artması nedeniyle tadı ve dokusunun değişebileceğini söylüyor. Yine de, besin zehirlenmesi riski bulunmadığını vurguluyor:

"Gıda derin dondurucuda güvendedir. Ancak, zamanla kalitesinde düşüş olabilir. Bu yüzden, dondurulmuş gıdaların 3-6 ay içinde tüketilmesini öneriyoruz. Ayrıca, paketlenmiş gıdaların üzerindeki etiketlere de dikkat edilmesi önemlidir."

Bir gıdayı (eti) ikinci kez dondurmak tehlikeli mi? 5 soruda dondurulmuş gıdaların tüketimi - 4

ÇÖZÜLDÜKTEN SONRA NE KADAR SÜREDE TÜKETİLMELİ?

Bakteri türlerinin çoğu derin dondurucuda ölmez; düşük sıcaklık ve susuzluk nedeniyle pasif hale gelirler. Ancak, gıdanın buzu çözüldüğünde, bozulma süreci tekrar başlar.

Steve Wearne, derin dondurucuyu gıdalar için kumandadaki "bekle" düğmesine benzetiyor: "Derin dondurucu, zamanı durdurur," diyor. "Ancak buzu çözüldüğünde, durdurulan zaman tekrar işlemeye başlar. Bu nedenle gıdalarınızı sadece tüketmeye karar verdiğinizde çözündürmeli, buzu tamamen çözüldükten sonra ise 24 saat içinde tüketmelisiniz."

Bir gıdayı (eti) ikinci kez dondurmak tehlikeli mi? 5 soruda dondurulmuş gıdaların tüketimi - 5

EN İYİ YÖNTEM HANGİSİ?

Bakteriler genellikle sıcak ortamlarda hızlıca çoğaldığı için, gıdayı yavaşça çözdürmek en güvenli yöntemdir. Aksi takdirde, bakteriler hızla çoğalabilir ve bu sağlık riski oluşturabilir.

Bir gıdayı (eti) ikinci kez dondurmak tehlikeli mi? 5 soruda dondurulmuş gıdaların tüketimi - 6

FSA'ya göre, en güvenli çözünme yöntemi, gıdayı kullanmadan bir gün önce buzdolabına aktararak orada çözdürmektir. Bu, gıdanın güvenli bir şekilde çözünmesini sağlar.

Bir gıdayı (eti) ikinci kez dondurmak tehlikeli mi? 5 soruda dondurulmuş gıdaların tüketimi - 7

BİR GIDAYI İKİNCİ KEZ DONDURMAK RİSKLİ Mİ?

Dondurulup çözülmüş gıda bozulma sürecine kaldığı yerden devam ediyor.

Ancak çözüldükten sonra yeniden dondurulursa, ikinci kez çözüldüğünde bakteriler çok hızla çoğaldığı için zehirlenme riski artıyor.

Bir gıdayı (eti) ikinci kez dondurmak tehlikeli mi? 5 soruda dondurulmuş gıdaların tüketimi - 8

Dondurulup çözülen gıda pişirilmişse, örneğin çiğ tavuktan tavuklu bir yemek yapılmışsa, o zaman zararlı bakteriler ölüyor ve gıdanın yeniden dondurulması riskli olmuyor.

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