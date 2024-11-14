Bir gıdayı (eti) ikinci kez dondurmak tehlikeli mi? 5 soruda dondurulmuş gıdaların tüketimi

GIDA DONDURUCUDA UZUN SÜRE BEKLERSE BOZULUR MU?

FSA araştırmasına göre, halkın %38’i gıdaların derin dondurucuda bozulabileceğine inanıyor. Ancak, kurumun genel müdürü Steve Wearne, bunun doğru olmadığını belirtiyor. Wearne, gıdaların derin dondurucuda güvenli olduğunu, ancak zamanla buz kristallerinin artması nedeniyle tadı ve dokusunun değişebileceğini söylüyor. Yine de, besin zehirlenmesi riski bulunmadığını vurguluyor:



"Gıda derin dondurucuda güvendedir. Ancak, zamanla kalitesinde düşüş olabilir. Bu yüzden, dondurulmuş gıdaların 3-6 ay içinde tüketilmesini öneriyoruz. Ayrıca, paketlenmiş gıdaların üzerindeki etiketlere de dikkat edilmesi önemlidir."