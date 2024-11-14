Bir gıdayı (eti) ikinci kez dondurmak tehlikeli mi? 5 soruda dondurulmuş gıdaların tüketimi
Dondurulmuş besinler çözdürülürken eğer doğru işlem uygulanmazsa fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan olumsuz durumlar meydana gelebilir. İngiltere’deki Gıda Standartları Kurumu (FSA) dondurulmuş gıdaların sağlıklı tüketimi ile ilgili soruları yanıtladı. FSA, "Bir gıdayı (eti) ikinci kez dondurmak tehlikeli mi?" sorusuna da açıklık getirdi. İşte 5 maddede FSA uzmanlarının dondurulmuş gıdalarla ilgili ipucu ve uyarıları.
Dondurulmuş besinleri tüketmenin sağlık için çok zararlı olduğu söyleniyor. Peki, gıda dondurucuda uzun süre beklerse bozulur mu? Bir gıdayı (eti) ikinci kez dondurmak tehlikeli mi? İngiltere’deki Gıda Standartları Kurumu (FSA) dondurulmuş gıdaların sağlıklı tüketimi ile ilgili soruları yanıtladı