Bir haftada 10 can aldı: Ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da "Lassa ateşi" salgını yayılmaya devam ediyor. Hayvandan insana geçen ve hızla yayılmaya devam eden "Lassa ateşi" Nijerya'da son bir haftada 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Peki, Lassa ateşi nedir, belirtileri neler?
Batı Afrika’da görülen akut viral bir hastalıktır. İlk vakalar Nijerya’nın Lassa bölgesinde görüldüğü için bu isim verilmiştir. Etken Arenaviridae ailesine mensup, tek iplikli bir RNA virüsüdür.