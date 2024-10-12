Bir kaşığı kolesterolü düşürmeye yetiyor: Bu faydasını bilen yok

Hindistan cevizi yağı, yemeklere ve içeceklere lezzet katması için birkaç yemek kaşığı şeklinde kullanılabilir. Lezzet kaynaklı kullanılması dışında özellikle cilt ve saç sağlığı açısından topikal olarak kullanılabilen hindistan cevizi yağı faydalarıyla dikkat çeken bir yağdır. Hindistan cevizi yağı aç karna tüketilebilir. Her gün bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağı tüketmek vücudunuz için faydalı olabilir.