Bir kaşığı kolesterolü düşürmeye yetiyor: Bu faydasını bilen yok
Hindistan cevizi yağı, saç ve cilt bakımında çok sık kullanılır. Ancak Hindistan cevizi yağının faydaları sadece bununla da sınırlı değil. Hindistan cevizi yağını tüketmek vücuda pek çok fayda sağlayabiliyor. Antioksidan ve antimikrobiyal özelliklere sahip olan Hindistan cevizi yağı, ağız sağlığını destekler, yağ ve kalori yakımını hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırır. İşte Hindistan cevizi yağının faydaları.
Hindistan cevizi yağı, yemeklere ve içeceklere lezzet katması için birkaç yemek kaşığı şeklinde kullanılabilir. Lezzet kaynaklı kullanılması dışında özellikle cilt ve saç sağlığı açısından topikal olarak kullanılabilen hindistan cevizi yağı faydalarıyla dikkat çeken bir yağdır. Hindistan cevizi yağı aç karna tüketilebilir. Her gün bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağı tüketmek vücudunuz için faydalı olabilir.