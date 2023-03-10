Bir yaşındaki kız çocuğunun beyninden doğmamış ikizi çıkarıldı

Bununla birlikte fetüs içinde fetüs vakaları ikiz gebeliğin çok erken aşamalarında, döllenmiş bir yumurta tarafından oluşturulan ve blastosist olarak adlandırılan bölünen hücre kümesinin düzgün bir şekilde ayrılamamasıyla meydana geliyor. Ardından embriyolardan biri diğeri tarafından çevreleniyor. Diğer ikizin çoğalan hücreleri tarafından sarılan öteki fetüs gelişemiyor, ancak kan desteği aldığı için "canlı" kalıyor.

Çalışmada, "Yapışık parçalar ana fetüsün ön beynine dönüşüyor ve nöral plak katlanması sırasında diğer embriyoyu sarıyor." ifadeleri kullanıldı.