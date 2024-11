Bir zamanlar sadece zenginlerin muzdarip olduğu 10 ilginç hastalık

ANOREKSİYA NEVROZA

Yeme bozuklukları yalnızca zenginlerle sınırlı olmasa da, alandaki doktorlar üst ve orta sınıf hastalarda daha yüksek oranda anoreksiya vakası bildiriyor. Bu aynı zamanda medyanın bir hastalığın algılanan sosyal sınıfını etkilediği bir durumdur. Gündüz kuşağı dizilerindeki bölümlerden Netflix'in To the Bone gibi filmlerine kadar , anoreksiya ile ilgili hikayeler neredeyse her zaman zengin genç kadınlarla ilgilidir. Ancak gerçek şu ki tüm cinsiyetler, yaşlar ve sosyal sınıflar yeme bozukluklarından muzdariptir.



Belirtileri: Aşırı kilo kaybı, kan değerlerinde anormallik, uykusuzluk ve yorgunluk.



Nedenleri: Anoreksiya nervoza, genetik yatkınlıktan medyadaki vücut imajı tasvirlerine kadar çeşitli biyolojik ve çevresel faktörlerden kaynaklanır.