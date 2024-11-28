Bir zamanlar sadece zenginlerin muzdarip olduğu 10 ilginç hastalık

İlk hekimler bazı hastalıkları yoksulluk ve alt sınıflarla ilişkilendirmeye başladılar. Beslenme, genetik ve yaşam tarzındaki farklılıklar, belirli hastalıkların daha sık görülmesine katkıda bulunuyordu. Ortaçağ kasabaları temiz olmaktan uzaktı. Sokaklarda durgun su, hayvan dışkısı, tuvalet içerikleri, gömülmemiş ölüler ve çöpler bulunurken, hayvanlar ve balıklar orada kesilirdi. Kazlar ve domuzlar serbestçe dolaşırdı. Köpekler ve kediler sokaklarda çöp karıştırır ve hatta darağacından kesilen cesetleri bile yerlerdi. Bu nedenle hekimler, kalabalık şehirler, dengesiz beslenme ve korkulan "miasmalar" gibi birçok yaygın rahatsızlığın çevre koşullarından kaynaklandığına inanıyordu. Tüberküloz (TB) ve veba gibi yaygın felaketler hızla yayılırdı, ancak zengin elitler genellikle kırsal mülklerine çekilerek hastalık salgınlarından kaçardı. Hastalanırlarsa, genellikle kendilerini özel diyetler, ithal şaraplar, pahalı ilaçlar ve iyileştirici güçleri olduğuna inanılan kaplıcalara veya hamamlara giderek tedavi edebilirlerdi.



Doktorlar, üst sınıfların belirli hastalıklara özellikle maruz kaldığına inanıyorlardı. Örneğin, İtalya'nın güçlü Medici ailesinin birçok üyesi tüberkülozla mücadele ederken, Kral VIII. Henry bacaklarında iyileşmeyen ağrılı ve çirkin yaralardan muzdaripti. 1485-1551 yılları arasında İngiltere'de, ani baş ağrıları, miyalji, ateş, aşırı terleme ve dispne ile karakterize edilen ve genellikle "terleme hastalığı" olarak adlandırılan bir hastalığın birkaç salgını vardı.