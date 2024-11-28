Bir zamanlar sadece zenginlerin muzdarip olduğu 10 ilginç hastalık

Tarihin belirli noktalarında zenginlerin daha düşük statülü sınıflardaki insanlardan farklı rahatsızlıklara sahip olduğu iddia eildi. Bu hastalıklar eski Mısır'a kadar uzanıyor ve günümüze kadar devam ediyor. Bazıları özdenetim sorunları ve aşırı şımartmanın sonucuyken, diğerleri kraliyet akraba evliliği veya trendler ve modadan kaynaklanıyor, ancak hepsi orantısız bir şekilde zenginleri etkiliyor.

Bir zamanlar sadece zenginlerin muzdarip olduğu 10 ilginç hastalık - 1

İlk hekimler bazı hastalıkları yoksulluk ve alt sınıflarla ilişkilendirmeye başladılar. Beslenme, genetik ve yaşam tarzındaki farklılıklar, belirli hastalıkların daha sık görülmesine katkıda bulunuyordu. Ortaçağ kasabaları temiz olmaktan uzaktı. Sokaklarda durgun su, hayvan dışkısı, tuvalet içerikleri, gömülmemiş ölüler ve çöpler bulunurken, hayvanlar ve balıklar orada kesilirdi. Kazlar ve domuzlar serbestçe dolaşırdı. Köpekler ve kediler sokaklarda çöp karıştırır ve hatta darağacından kesilen cesetleri bile yerlerdi. Bu nedenle hekimler, kalabalık şehirler, dengesiz beslenme ve korkulan "miasmalar" gibi birçok yaygın rahatsızlığın çevre koşullarından kaynaklandığına inanıyordu. Tüberküloz (TB) ve veba gibi yaygın felaketler hızla yayılırdı, ancak zengin elitler genellikle kırsal mülklerine çekilerek hastalık salgınlarından kaçardı. Hastalanırlarsa, genellikle kendilerini özel diyetler, ithal şaraplar, pahalı ilaçlar ve iyileştirici güçleri olduğuna inanılan kaplıcalara veya hamamlara giderek tedavi edebilirlerdi.

Doktorlar, üst sınıfların belirli hastalıklara özellikle maruz kaldığına inanıyorlardı. Örneğin, İtalya'nın güçlü Medici ailesinin birçok üyesi tüberkülozla mücadele ederken, Kral VIII. Henry bacaklarında iyileşmeyen ağrılı ve çirkin yaralardan muzdaripti. 1485-1551 yılları arasında İngiltere'de, ani baş ağrıları, miyalji, ateş, aşırı terleme ve dispne ile karakterize edilen ve genellikle "terleme hastalığı" olarak adlandırılan bir hastalığın birkaç salgını vardı.

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Bir zamanlar sadece zenginlerin muzdarip olduğu 10 ilginç hastalık - 2

ZENGİNLERLE ÖZDEŞLEŞEN HASTALIKLAR

GUT

Zengin, et ağırlıklı bir beslenme gut hastalığının gelişiminde önemli bir rol oynar , ancak tek başına bu hastalığa neden olmaz. Aşırı kilolu olmak ve çok fazla oturmak, yüksek tansiyon ve böbrek sorunları gibi karmaşık hastalıklar ve kurşun tüketimi (üst sınıfların gümüş eşya, içki kapları vb. için kullandığı) de buna katkıda bulunur. Birçok kişi gut hastalığının sıradan insanlar için çok pahalı bir beslenmeden kaynaklandığına inandığı için, eski Mısırlılardan beri "zengin adam hastalığı" olarak tanımlanmaya başlandı .

Belirtileri: Eklem yerlerinde, özellikle ayak baş parmağında şişlik, rahatsızlık ve hassasiyet.

Nedenleri: Gut, bir kişinin böbreklerinde ve eklemlerinde birikebilen ürat, ürik asit tuzlarının fazlalığından kaynaklanır. Yaşla birlikte ortaya çıkabilen bir artrit türüdür.

Bir zamanlar sadece zenginlerin muzdarip olduğu 10 ilginç hastalık - 3

DİŞ ÇÜRÜĞÜ

İngilizler şekere bayılırdı . 1770'e gelindiğinde, İngilizler 1710'da tükettiklerinden beş kat daha fazla şeker tükettiler. Ancak, yetiştirmenin ve Yeni Dünya'dan geri göndermenin yüksek maliyeti nedeniyle şeker hâlâ çoğunlukla üst sınıfa özgü pahalı bir metaydı.

Belirtileri: Kendiliğinden oluşan ağrılar, dişlerde delikler ve kahverengi veya siyah lekelenmeler.

Nedenleri: Aşırı şeker, florür eksikliği ve yetersiz diş fırçalama.

Bir zamanlar sadece zenginlerin muzdarip olduğu 10 ilginç hastalık - 4

KALP HASTALIĞI

Antik Mısır'da, ördek, sığır eti, tuzlanmış balık ve peynir gibi daha zengin yiyeceklere düzenli erişimi olan tek kişiler üst sınıflardı ve bu da yüksek kolesterol seviyelerine neden oluyordu. Ayrıca, zenginler alt sınıflar arasında yaygın olan türden fiziksel işlerden kaçınabiliyorlardı.

Belirtileri: Nefes darlığı, çarpıntı ve kalp olaylarının görülme olasılığının artması.

Nedenleri: Obezite, yüksek kolesterol ve hareketsiz yaşam tarzı.

Bir zamanlar sadece zenginlerin muzdarip olduğu 10 ilginç hastalık - 5

KURŞUN ZEHİRLENMESİ

Orta Çağ'ın büyük bölümünde, kentli üst sınıflar kurşunla sırlanmış seramik tabaklardan ve bardaklardan yiyip içiyordu. Bu tür seramik işleri pahalıydı, bu nedenle yalnızca zenginlerle sınırlıydı .

Belirtileri: Yüksek tansiyon, eklem ve kas ağrıları, ayrıca ruh hali bozuklukları.

Nedenleri: Su boruları, tabak-çanak, çanak-çömlek ve topraktan kaynaklanan temas.

Bir zamanlar sadece zenginlerin muzdarip olduğu 10 ilginç hastalık - 6

ÇOCUK FELCİ

Suçiçeği gibi çocuk felci de çocuklar küçük yaşta maruz kalırsa nispeten güvenlidir, ancak 20. yüzyılın başlarında modern sanitasyonun ortaya çıkması gelişmiş ülkelerde içme suyundaki çocuk felci virüsünün miktarını azalttı. Hastalığa daha ileri yaşlarda maruz kalan çocuklar daha zararlı etkiler yaşadı.

Belirtileri: Ateş, kaslarda rahatsızlık ve ağrı, aşırı durumlarda kısmi felç.

Nedenleri: Poliovirüs kişisel temas veya enfekte yiyecek/su yoluyla bulaşır.

Bir zamanlar sadece zenginlerin muzdarip olduğu 10 ilginç hastalık - 7

HEMOFİLİ

Kraliyet evlilikleri nedeniyle, Avrupa soylularının çoğu yakın akrabaydı ve hemofili aristokrasi arasında yayıldı. Hemofilinin Kraliçe Victoria'da kendiliğinden oluşan bir mutasyonla ortaya çıkmış olması muhtemeldir. Hastalığı olmasa da, Hanover Hanedanı'nın erkeklerinde çok daha sık görülen geni taşıyordu.

Belirtileri: Aşırı kanama, derin veya büyük morluklar ve idrarda veya dışkıda kan.

Nedenleri: Hemofili, kanda pıhtılaşma faktörlerinin eksikliğinden kaynaklanır.

Bir zamanlar sadece zenginlerin muzdarip olduğu 10 ilginç hastalık - 8

PORFİRİ

Kral III . George'un genetik porfiri rahatsızlığından etkilendiğine inanılıyor. Daha sonraki yaşamında, bir deli gömleği giymek ve kamusal yaşamdan emekli olmak zorunda kalacak kadar bir dizi ruhsal çöküntü yaşadı. Dahası, Stuart soyu bundan muzdaripti; George IV, Kent Dükü Edward, Prenses Charlotte ve hatta İskoçya Kraliçesi Mary gibi Stuart'ların hepsinde porfiri vardı.

Belirtileri: Karında rahatsızlık, bulantı, kusma ve kırmızı veya kahverengi idrar.

Nedenleri: Porfiri, hemoglobinin temel bir parçası olan hemin üretimindeki sorundan kaynaklanır.

Bir zamanlar sadece zenginlerin muzdarip olduğu 10 ilginç hastalık - 9

ANOREKSİYA NEVROZA

Yeme bozuklukları yalnızca zenginlerle sınırlı olmasa da, alandaki doktorlar üst ve orta sınıf hastalarda daha yüksek oranda anoreksiya vakası bildiriyor. Bu aynı zamanda medyanın bir hastalığın algılanan sosyal sınıfını etkilediği bir durumdur. Gündüz kuşağı dizilerindeki bölümlerden Netflix'in To the Bone gibi filmlerine kadar , anoreksiya ile ilgili hikayeler neredeyse her zaman zengin genç kadınlarla ilgilidir. Ancak gerçek şu ki tüm cinsiyetler, yaşlar ve sosyal sınıflar yeme bozukluklarından muzdariptir.

Belirtileri: Aşırı kilo kaybı, kan değerlerinde anormallik, uykusuzluk ve yorgunluk.

Nedenleri: Anoreksiya nervoza, genetik yatkınlıktan medyadaki vücut imajı tasvirlerine kadar çeşitli biyolojik ve çevresel faktörlerden kaynaklanır.

Bir zamanlar sadece zenginlerin muzdarip olduğu 10 ilginç hastalık - 10

MELANKOLİ

19. yüzyılda depresyon melankoli olarak adlandırılıyordu. Tam anlamıyla bir statü sembolü olmasa da, birçok genç, zengin insan bu dönemde melankoli yaşamaya başladı. Kişisel duygular hakkında yazan Romantik sanatçıların yükselişinden sonra melankoli moda oldu.

Belirtileri: Sürekli ve aşırı üzüntü, enerji eksikliği ve konsantre olma zorluğu.

Nedenleri: Kötü muamele, travma, keder veya kayıp ve genetik yatkınlık.

Bir zamanlar sadece zenginlerin muzdarip olduğu 10 ilginç hastalık - 11

HİSTERİLER

Histeriler, üst sınıf kadınlarda bayılma veya bütün gün yatakta kalma gibi belirli sosyal davranışlara neden olduğuna inanılan bir durumdu. Bugün, bunları tedavi edilmemiş ruh hali bozuklukları olarak tanıyoruz ve hem zengin insanlar hem de ekonomik olarak dezavantajlı olanlar bunlara sahip olabilir. O zamanlar, yoksullar bütün gün yatakta kalmayı göze alamazdı.

Belirtileri: Bayılma, histeri, ruh hali değişimleri, depresyon ve odaklanma kaybı.

Nedenleri: "Rahimdeki iç yayılımların (buharların)" neden olduğu düşünülüyordu.

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