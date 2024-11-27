Birçok kadının hayatını kararttı: Yüzlerce kadını kör eden rimelin hikayesi
1930'lu yılların başında, kadınlar arasında kirpik ve kaşlarını koyulaştırmak büyük bir güzellik trendiydi. İşte bu dönemde Lash Lure adında bir ürün piyasaya sürüldü. Kömür katranı bazlı bu kirpik ve kaş boyası, kadınlara daha belirgin ve etkileyici bakışlar vaat ediyordu. Ancak kısa sürede güzellik dünyasının en büyük skandallarından biri haline geldi.
1920'lerde ve 30'larda, Amerikalı kadınlar daha önce hiç olmadığı kadar makyaj yapıyorlardı. Vaizler kürsülerinden "pudra ve boya"nın bir nesil kadını ebedi lanetlenmeye mahkûm ettiği konusunda uyarıyorlardı ve vaizler haklıydılar çünkü o zamanlar, hiçbir şey kötü niyetli üreticilerin kâr sağlayan zararlı kozmetikler üretmesini yasaklamıyordu. Lash Lure da bunlardan biriydi. Dergi reklamlarında "yeni ve geliştirilmiş maskara, öncesi - sonrası ile size ışıldayan bir kişilik kazandıracak" yazıyordu.