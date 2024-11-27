Birçok kadının hayatını kararttı: Yüzlerce kadını kör eden rimelin hikayesi

1930'lu yılların başında, kadınlar arasında kirpik ve kaşlarını koyulaştırmak büyük bir güzellik trendiydi. İşte bu dönemde Lash Lure adında bir ürün piyasaya sürüldü. Kömür katranı bazlı bu kirpik ve kaş boyası, kadınlara daha belirgin ve etkileyici bakışlar vaat ediyordu. Ancak kısa sürede güzellik dünyasının en büyük skandallarından biri haline geldi.

Birçok kadının hayatını kararttı: Yüzlerce kadını kör eden rimelin hikayesi - 1

1920'lerde ve 30'larda, Amerikalı kadınlar daha önce hiç olmadığı kadar makyaj yapıyorlardı. Vaizler kürsülerinden "pudra ve boya"nın bir nesil kadını ebedi lanetlenmeye mahkûm ettiği konusunda uyarıyorlardı ve vaizler haklıydılar çünkü o zamanlar, hiçbir şey kötü niyetli üreticilerin kâr sağlayan zararlı kozmetikler üretmesini yasaklamıyordu. Lash Lure da bunlardan biriydi. Dergi reklamlarında "yeni ve geliştirilmiş maskara, öncesi - sonrası ile size ışıldayan bir kişilik kazandıracak" yazıyordu.

SAĞLIK HABERLERİ

Birçok kadının hayatını kararttı: Yüzlerce kadını kör eden rimelin hikayesi - 2

Ancak Lash Lure, içeriğindeki kimyasal madde olan parafenilendiamin (PPD) nedeniyle oldukça tehlikeliydi. PPD, günümüzde bile alerjik reaksiyonlara neden olabilen güçlü bir kimyasal. Ancak o dönemde bu tür kozmetik ürünleri üzerinde hiçbir düzenleme ve test yoktu.

Birçok kadının hayatını kararttı: Yüzlerce kadını kör eden rimelin hikayesi - 3

Bu yüzden Lash Lure, denetimsiz bir şekilde piyasaya sürüldü ve kısa sürede yaygınlaştı.

Birçok kadının hayatını kararttı: Yüzlerce kadını kör eden rimelin hikayesi - 4

LASH LURE'NİN NEDEN OLDUĞU SONUÇLAR

Lash Lure’u kullanan kadınlar arasında kısa sürede ciddi sağlık sorunları baş göstermeye başladı. Bu sorunlar arasında:

Şiddetli alerjik reaksiyonlar,

Göz enfeksiyonları,

Kornea ülserleri,

Kalıcı körlük gibi vakalar yer aldı.

Birçok kadının hayatını kararttı: Yüzlerce kadını kör eden rimelin hikayesi - 5

En trajik olaylardan biri, Lash Lure nedeniyle gözlerini kaybeden bir kadının hayatını kaybetmesi oldu. Bu olay, Lash Lure'un adını ölümle anılan bir ürün haline getirdi.

Birçok kadının hayatını kararttı: Yüzlerce kadını kör eden rimelin hikayesi - 6

Lash Lure skandalı, ABD'de büyük yankı uyandırdı ve halk sağlığı açısından ciddi bir tehlike oluşturdu. O dönemde kozmetik ürünler üzerinde yeterli bir yasal düzenleme olmadığı için bu tür vakalar sık sık yaşanıyordu. Lash Lure, ABD Kongresi’nde yapılan oturumlarda bir örnek olarak gösterildi ve bu tür ürünlerin düzenlenmesi için çağrılar yapıldı.

Birçok kadının hayatını kararttı: Yüzlerce kadını kör eden rimelin hikayesi - 7

Bu tartışmalar sonucunda, 1938 tarihli Federal Gıda, İlaç ve Kozmetik Yasası (Federal Food, Drug, and Cosmetic Act) kabul edildi.

Birçok kadının hayatını kararttı: Yüzlerce kadını kör eden rimelin hikayesi - 8

Bu yasa, kozmetik ürünlerin güvenliğinin denetlenmesi ve zararlı ürünlerin piyasadan kaldırılması konusunda FDA’ya (Gıda ve İlaç Dairesi) yetki verdi.

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