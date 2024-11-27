Birçok kadının hayatını kararttı: Yüzlerce kadını kör eden rimelin hikayesi

1920'lerde ve 30'larda, Amerikalı kadınlar daha önce hiç olmadığı kadar makyaj yapıyorlardı. Vaizler kürsülerinden "pudra ve boya"nın bir nesil kadını ebedi lanetlenmeye mahkûm ettiği konusunda uyarıyorlardı ve vaizler haklıydılar çünkü o zamanlar, hiçbir şey kötü niyetli üreticilerin kâr sağlayan zararlı kozmetikler üretmesini yasaklamıyordu. Lash Lure da bunlardan biriydi. Dergi reklamlarında "yeni ve geliştirilmiş maskara, öncesi - sonrası ile size ışıldayan bir kişilik kazandıracak" yazıyordu.



