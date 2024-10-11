Birlikte güç kaynağına dönüşen 2 takviye: Kan basıncını ve kalp ritmini düzenliyor
Takviyeler insan sağlığının önemli bir parçası haline geldi. Bu dış besin kaynaklarına olan bağımlılık çok fazla olduğundan, bunların nasıl tüketilmesi gerektiği, hangi minerallerle birlikte alınması gerektiği ve ne zaman ve ne kadar alınması gerektiği hakkında bilgi edinmeniz önerilir.
Takviyelerin rastgele alınması vücuda zarar verebilir, gereksiz yan etkilere neden olabilir ve kısacası faydadan çok zararı olabilir.