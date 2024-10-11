Birlikte güç kaynağına dönüşen 2 takviye: Kan basıncını ve kalp ritmini düzenliyor

D vitamini ve magnezyumun bağışıklık sistemini güçlü tutmada da rolü vardır; D vitamini immünomodülatör aktiviteye sahiptir, yani D vitamini bağışıklık tepkisini değiştirir ve böylece enfeksiyonları ve otoimmün hastalıkları en aza indirir.

Magnezyumun antiflojistik işlevi olduğuna inanılmaktadır, bu da magnezyumun akut inflamasyonun kronik hale gelmesini ve kardiyovasküler ve diyabetik hastalıklar ve nörodejeneratif bozukluklar gibi çeşitli hastalıklara neden olmasını önlediği anlamına gelir. Bu iki besin birlikte çalıştığında, vücut iyi bir bağışıklık tepkisine sahip olur.



ÖNEMLİ: Takviyelerin bilinçsiz kullanımı ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle takviye ürünleri kullanmadan önce mutlaka bir hekime danışın.