Birlikte içilmemesi gereken vitaminler! Demir emilimini engelliyor, B12'yi azaltıyor
B12 vitaminiyle birlikte C vitamini almanın vücuda hiçbir faydası olmadığını biliyor muydunuz? Ya da bakır ve çinko takviyelerini birlikte alırsanız, yine de bakır eksikliğiniz olur mu? Doktorların önerdiği vitamin takviyelerini kullanmak vücudunuz için sağlıklı olabilir. Ancak vitamin takviyelerini alırken bazı kurallara dikkat etmeniz gerekir. Çünkü bazı vitaminleri birlikte kullanmak vücudunuz için olan faydalarını azaltabiliyor.
Hangi vitamin ve mineralleri birlikte almamanız gerektiğini bilmek, sağlıklı kalmak için önemlidir. Kalsiyum ve demir veya çinko ve bakır gibi kombinasyonlar emilimi engelleyebilir.