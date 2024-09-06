Birlikte içilmemesi gereken vitaminler! Demir emilimini engelliyor, B12'yi azaltıyor

KALSİYUM VE MAGNEZYUM BİRLİKTE REKABET EDER

Kalsiyum ve magnezyum özellikle yüksek dozlarda olmak üzere esas olarak gastrointestinal sistemde emilim için rekabet edebilir. Her ikisi de kemik mineralizasyonu ve çeşitli fizyolojik işlevler için gerekli olduğu kadar, birinin yüksek alımı diğerinin emilimini engelleyebilir. Genel bir kural, takviye alımını dengelemek veya her iki minerali de uygun oranlarda içeren yiyecekleri tüketmektir.

Yağda çözünen ve suda çözünen vitaminleri birlikte tüketmeyin

D vitamini gibi yağda çözünen vitaminler, B12 vitamini gibi suda çözünen vitaminlerle birlikte tüketilmemelidir, çünkü D vitamininin gıdaya ihtiyacı vardır.



ÖNEMLİ! Vitamin takviyelerini doktora danışmadan tüketmeyin