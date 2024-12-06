Bitter çikolata mı, sütlü çikolata mı? Meğer şeker hastalığının şifası ondaymış

Çikolataların bağımlılık yapmasının bir nedeni var. Kakao, endorfin adı verilen kimyasalların akışını artıran ve keyifli hisleri teşvik eden bir madde olan teobromin içerir.

Çikolatalar üzerine yapılan yeni bir araştırma, tip 2 diyabet riski üzerindeki benzersiz etkilerini ortaya çıkardı. Hem bitter hem de sütlü çikolatalar eklenmiş şeker, yağ ve kalori içerse de sağlık üzerinde farklı etkileri olabilir.