Bitter çikolata mı, sütlü çikolata mı? Meğer şeker hastalığının şifası ondaymış
Yeni bir araştırma, yüksek flavonol içeriği sayesinde haftada beş küçük porsiyon bitter çikolata tüketmenin tip 2 diyabet riskini %21 oranında azaltabileceğini ortaya koydu. Hem bitter hem de sütlü çikolatalar benzer şeker, yağ ve kaloriler içerirken, sütlü çikolatanın diyabet risk faktörü olan kilo alımıyla bağlantılı olduğu bulundu.
Birçok kişi için rahatlatıcı bir yiyecek olan çikolatalar, eşsiz tadı ve iyi hissettiren yönüyle severek tüketiliyor.