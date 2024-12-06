Bitter çikolata mı, sütlü çikolata mı? Meğer şeker hastalığının şifası ondaymış

Yeni bir araştırma, yüksek flavonol içeriği sayesinde haftada beş küçük porsiyon bitter çikolata tüketmenin tip 2 diyabet riskini %21 oranında azaltabileceğini ortaya koydu. Hem bitter hem de sütlü çikolatalar benzer şeker, yağ ve kaloriler içerirken, sütlü çikolatanın diyabet risk faktörü olan kilo alımıyla bağlantılı olduğu bulundu.

Bitter çikolata mı, sütlü çikolata mı? Meğer şeker hastalığının şifası ondaymış - 1

Birçok kişi için rahatlatıcı bir yiyecek olan çikolatalar, eşsiz tadı ve iyi hissettiren yönüyle severek tüketiliyor.

SAĞLIK HABERLERİ

Bitter çikolata mı, sütlü çikolata mı? Meğer şeker hastalığının şifası ondaymış - 2

Çikolataların bağımlılık yapmasının bir nedeni var. Kakao, endorfin adı verilen kimyasalların akışını artıran ve keyifli hisleri teşvik eden bir madde olan teobromin içerir.

Çikolatalar üzerine yapılan yeni bir araştırma, tip 2 diyabet riski üzerindeki benzersiz etkilerini ortaya çıkardı. Hem bitter hem de sütlü çikolatalar eklenmiş şeker, yağ ve kalori içerse de sağlık üzerinde farklı etkileri olabilir.

Bitter çikolata mı, sütlü çikolata mı? Meğer şeker hastalığının şifası ondaymış - 3


Yeni bir araştırma, her hafta beş küçük porsiyon bitter çikolata yemenin tip 2 diyabet riskini %21 oranında azaltabileceğini buldu. Çalışma, bitter çikolata tüketiminin faydalarının sıfırdan beş porsiyona çıktığını söylüyor.

Bitter çikolata mı, sütlü çikolata mı? Meğer şeker hastalığının şifası ondaymış - 4

NE KADAR YENMELİ?

Küçük porsiyonlarda tüketmek önemlidir, aksi takdirde faydalar tersine dönebilir. Öte yandan, sütlü çikolatanın zamanla obezite veya aşırı kilo alımıyla bağlantılı olduğu bulundu, bu da tip 2 diyabet gelişimi için önemli bir risk faktörüdür.

Harvard T. H. Chan Halk Sağlığı Okulu'nun beslenme bölümünde doktora öğrencisi olan baş yazar Binkai Liu, "Bitter ve sütlü çikolata benzer ilave şeker, yağ ve kalori seviyelerine sahiptir, ancak en önemli fark bitter çikolatanın daha fazla kakao içermesidir" dedi.

Bitter çikolata mı, sütlü çikolata mı? Meğer şeker hastalığının şifası ondaymış - 5

İLTİHABI KONTROL EDEN SİHİRLİ BİLEŞEN

Kakao ağacından elde edilen çikolatanın ham hali olan kakao, kalp hastalığı ve diyabet gibi kronik rahatsızlıklarla ilişkili iltihabı azaltan bir antioksidan olan çok yüksek seviyelerde flavanoller içerir.

Çin ve ABD'de çalışmalar yürüten araştırmacıların hazırladığı "Çikolata tüketimi ve tip 2 diyabet riski" başlıklı çalışma, İngiliz haftalık hakemli tıp dergisi BMJ'de yayımlandı.

Yaklaşık 192 bin 28 kişi üzerinde 1986-2021 yıllarında yürütülen çalışmada çikolata tüketiminin tip 2 diyabete etkisi, 111 bin 654 kişi üzerinde yürütülen çalışmada ise çikolata türlerinin (sütlü ve bitter) etkileri ele alındı.

Bitter çikolata mı, sütlü çikolata mı? Meğer şeker hastalığının şifası ondaymış - 6


Çikolata tüketiminin tip 2 diyabete etkisinin araştırıldığı grupta yalnızca 18 bin 862 kişide bu tip diyabet ortaya çıkarken, diğer grupta ise 4 bin 771 kişide diyabet ortaya çıktı.

Araştırma sonucunda herhangi bir çikolata yiyenlerde tip 2 diyabet riskinin çok az ya da hiç yemeyenlere göre yüzde 10 daha az olduğu belirtildi.

Bitter çikolata mı, sütlü çikolata mı? Meğer şeker hastalığının şifası ondaymış - 7

Haftada 5 ya da daha fazla porsiyon bitter çikolata tüketenlerin tip 2 diyabet riskinin yüzde 21 oranında azalabileceğini ortaya koyan araştırmaya göre, sütlü çikolata kullanımının ise bu tür diyabete anlamlı bir etkisi olmadığı görüldü.

Sütlü çikolata kullanımının uzun vadede kilo alımına etki ettiği belirtilen araştırma sonucunda, bitter çikolatanın içindeki proteinler sayesinde ödem azaltma, kalp ve damarları koruma ve antioksidan özelliği bulunduğu ifade edildi.

Bitter çikolata mı, sütlü çikolata mı? Meğer şeker hastalığının şifası ondaymış - 8

Katılımcıların diyetlerinin her 4 yılda bir değiştirildiği, düzenli olarak kilo, fiziksel aktivite ve beslenme alışkanlığı bilgilerinin derlendiği araştırma kapsamında bitter çikolata doz artışında görülen etkiler de incelendi. Buna göre her haftalık doz artışında tip 2 diyabet riski ek olarak yüzde 3 oranında azaldı.

Bitter çikolata mı, sütlü çikolata mı? Meğer şeker hastalığının şifası ondaymış - 9

Araştırmada bitter çikolata tüketiminin risk azaltma potansiyeli bulunduğu ancak daha fazla kontrollü çalışma yürüterek bulguların doğrulanması gerektiği de belirtildi.

Dünya genelinde tip 2 diyabete yakalananların sayısının 2019'da 463 milyon olduğu aktarılan araştırmada, bu sayının 2045'te 700 milyona ulaşacağı öngörüsü paylaşıldı.

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