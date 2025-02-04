Biyotin zengini 6 yiyecek: Saç dökülmesini tersine çeviriyor

Bazen B7 vitamini olarak da adlandırılan biyotin, B kompleks ailesindeki vitaminlerden biridir. Vücudunuz, diyetinizden yeterli biyotin alırsanız, yediğiniz proteini, yağları ve karbonhidratları size enerji sağlayan glikoza dönüştürebilir.



H vitamini olarak da adlandırılan biyotin, suda çözünen bir vitamindir. Ancak genellikle vücut bunu depolamaz. Bu nedenle, seviyelerinizi kontrol altında tutmak için sık sık yemelisiniz. Vücudunuzun, cildinizde, saçınızda ve tırnaklarınızda bulunan ve saç dökülmesini ve tırnak kırılmasını önlemeye yardımcı olan belirli bir protein türü olan keratin üretmesi de gereklidir. Kuruluğu, kırılmayı, kepeği ve saç dökülmesini önlemek için, özellikle saçlarımız ekstra ilgi gerektirir.





