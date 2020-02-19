BM'den corona virüs uyarısı: Risk çok büyük ve dünya olarak buna hazır olmamız lazım

Çin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere,
2 bin 5’e yükseldi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen vaka sayısı 11 bin 977’sinin durumu ciddi olmak üzere
74 bin 185’e çıktı.
Durumu şüpheli olan vakaların sayısı 5 bin 248’e, müşahede altındakilerin sayısı ise 135 bin 881’e gerilerken, salgından iyileşerek taburcu
olanların sayısı 14 bin 376’ya ulaştı.
Diğer yandan vaka sayısı Hong Kong’da 62’ye yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak açıklandı. Bu arada son 24 saatte 136 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 1749 yeni vaka saptandı.
Söz konusu yeni can kayıplarının 132’si, yeni vakaların da 1693’ü Covid-19 salgının merkezi durumundaki Hubey eyaletinde gerçekleşti.
Çin Devlet Televizyonu; Wuhan hastanesi başhekimi doktor Liu Zhiming'in virüse bağlı semptomlar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Doktor Zhiming'in başhekimi olduğu hastane, virüsün merkez üssü Wuhan'da karantina alanında en önemli görevi üstlenmiş durumdaydı. Çinli doktor da Corona virüs ile mücadelede üst düzey bir çaba gösteriyordu.