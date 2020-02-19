BM'den corona virüs uyarısı: Risk çok büyük ve dünya olarak buna hazır olmamız lazım

Çin'de ortaya çıkan yeni Corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı. Vaka sayısı da 74 binin üzerine çıktı. Virüsün ortaya çıktığı Wuhan kentindeki hastanenin başhekimi de hayatını kaybedenler arasında. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Risk çok büyük ve dünya olarak buna hazır olmamız lazım" açıklamasında bulundu.

NTV Haber - Anadolu Ajansı 19.02.2020 - 11:31





BAŞHEKİM HAYATINI KAYBETTİ Çin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere,

2 bin 5’e yükseldi.



Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen vaka sayısı 11 bin 977’sinin durumu ciddi olmak üzere

74 bin 185’e çıktı.



Durumu şüpheli olan vakaların sayısı 5 bin 248’e, müşahede altındakilerin sayısı ise 135 bin 881’e gerilerken, salgından iyileşerek taburcu

olanların sayısı 14 bin 376’ya ulaştı.

Diğer yandan vaka sayısı Hong Kong’da 62’ye yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak açıklandı. Bu arada son 24 saatte 136 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 1749 yeni vaka saptandı.



Söz konusu yeni can kayıplarının 132’si, yeni vakaların da 1693’ü Covid-19 salgının merkezi durumundaki Hubey eyaletinde gerçekleşti. Çin Devlet Televizyonu; Wuhan hastanesi başhekimi doktor Liu Zhiming'in virüse bağlı semptomlar nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Doktor Zhiming'in başhekimi olduğu hastane, virüsün merkez üssü Wuhan'da karantina alanında en önemli görevi üstlenmiş durumdaydı. Çinli doktor da Corona virüs ile mücadelede üst düzey bir çaba gösteriyordu.

Doktor Zhiming, virüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk sağlık personelı değil. Şubat ayı başında Corona virüsü dünyaya duyuran doktor Li Wenliang, geçtiğimiz perşembe günü de Hubei eyaletindeki Ezhou şehrinde bir hastanenin eski müdürü Xu Depu virüse bağlı nedenlerle yaşamını yitirmişti.

GUTERRES: RİSK ÇOK BÜYÜK Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınındaki durumun şu an için kontrol altında olduğunu söyledi.



Guterres, salgının sağlık sistemi gelişmemiş Afrika kıtasındaki ülkeler gibi ülkelere sıçramasından endişe duyduğunu dile getirerek, "Risk çok büyük ve dünya olarak buna hazır olmamız lazım. Dünya Sağlık Örgütü, böyle bir gelişme olduğunda nasıl müdahale etmesi gerektiği üzerinde çalışıyor." ifadesini kullandı.

AŞI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR Yeni tip Corona virüsün yayılmasını durdurmak ve aşısını geliştirmek için çalışmalar sürüyor. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre vakaların yüzde 80'i hastalığı hafif geçiriyor. Hayati tehlikenin özellikle yaşlılar için daha fazla olduğu belirtiliyor.

Ayrıca yeni tip Corona virüsün yayılmasını durdurmak ve aşısını geliştirmek için çalışmalar sürüyor. Ancak uzmanlara göre, hastalığın yayılmasının yavaşladığını söylemek için erken.

Virüsün, canlı olmayan bir yüzeyde ne kadar kalabildiği de net değil. Uzmanlar, SARS veya MERS gibi Corona virüslerin metal, cam ya da plastik gibi yüzeylerde dokuz güne kadar yaşayabildiğini söylüyor.